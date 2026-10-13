Шон Стрикленд смешал с землей известного инсайдера

·33·Мир
Шон Стрикленд смешал с землей известного инсайдера

Между известным спортивным инсайдером и журналистом Ариэлем Хельвани и бывшим чемпионом UFC Шоном Стриклендом в социальных сетях разгорелась ожесточенная словесная перепалка. Конфликт обострился после того, как Хельвани заявил, что жалобы Стрикленда на низкую зарплату, предлагаемую UFC, неуместны, поскольку тот подписал контракт добровольно.

В ответ американский боец открыто обвинил журналиста в предвзятости, «пиявстве» и личной неприязни.

Хельвани: «Ты согласился с условиями и подписал контракт, вся сила все равно на стороне UFC»

Ариэль Хельвани в своем выступлении так оценил финансовое положение бойцов и решение Стрикленда:

  • Вопрос зарплаты и личный выбор: «Я ни в коем случае не виню Стрикленда за то, что он расстроен своей низкой зарплатой. Я считаю, что всем бойцам должны платить больше. Но в конце концов он все равно подписал новое соглашение с UFC»;

  • Ответственность по контракту: «Именно поэтому здесь мало тех, кто будет ему сочувствовать. Шон, ты согласился с условиями, ты подписал контракт. Мы знаем, что вся сила на стороне UFC. Теперь ты не можешь требовать пересмотра контракта. Ты даже не сможешь уйти после одной победы!» — заявил Хельвани.

Резкий ответ Стрикленда: «Ариэль — пиявка, как и говорил Дана»

Известный своими прямолинейными и резкими высказываниями Шон Стрикленд ответил на критику инсайдера крайне жестко и эмоционально:

  • Личная ненависть: «Черт возьми, я ненавидел Ариэля. С тех пор как я перестал поддерживать Израиль, он стал моим врагом номер один...»;

  • Обвинение в предвзятости: «Хельвани, ты самый непредвзятый человек в интернете»;

  • Старые слова Даны Уайта: «Когда сталкиваешься с Ариэлем, сразу понимаешь, что он пиявка. Дана Уайт говорил об этом с самого первого дня», — подытожил боец.

Этот спор между двумя известными представителями мира ММА вызвал большой резонанс среди фанатов и вновь поднял на повестку дня тему гонораров бойцов в UFC.

Ариэль ХельваниШон СтриклендUFCДана Уайт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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