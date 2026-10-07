Месси стал почётным доктором Университета Буэнос-Айреса

·51·Спорт
Месси стал почётным доктором Университета Буэнос-Айреса

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси удостоен звания почетного доктора — Доктор Хонорис Кауса Университета Буэнос-Айреса (УБА). Об этом сообщила официальная страница университета.

Месси вручили это звание 6 октября в городе Эсейса близ Буэнос-Айреса, в штаб-квартире Ассоциации футбола Аргентины. Месси принял медаль и диплом из рук ректора университета Рикардо Гельпи и проректор Эмилиано Якобитти.

Решение о присуждении этого звания было единогласно одобрено Высшим советом Университета Буэнос-Айреса. Университет особо подчеркнул спортивные достижения Месси, его карьеру в сборной Аргентины и достойное представление страны на международной арене.

В заявлении УБА деятельность футболиста была признана примером «совершенства, стойкости, скромности и нравственных принципов».

Лионель Месси qo‘lida UBA belgisi tushirilgan nishonni tutib turibdi.

Руководство университета также подчеркнуло, что деятельность Месси не ограничивается только футболом. В частности, была отмечена его благотворительная деятельность, а также работа, направленная на расширение возможностей доступа детей и подростков к здравоохранению, образованию и спорту.

Принимая награду, Месси заявил, что такое признание является для него большой честью.

Лионель МессиУниверситет Буэнос-АйресаDoctor Honoris CausaАссоциация футбола Аргентины
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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