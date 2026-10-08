Главный тренер «Радника» раскрыл особую роль Отабека Шукурова в команде

·7·Спорт
Главный тренер «Радника» раскрыл особую роль Отабека Шукурова в команде

Переход одного из лидеров сборной Узбекистана Отабека Шукурова в клуб сербской Суперлиги «Радник» вызывает большой интерес у местных футбольных специалистов и прессы. Главный тренер команды из города Сурдулица Зоран Рендулич дал масштабное интервью авторитетному сербскому изданию Моззарт Спорт, подробно объяснив изменения, которые узбекский полузащитник принесет в команду, и его задачи на поле.

Для 42-летнего специалиста, проработавшего почти три года в тренерском штабе гранда страны «Црвена Звезда», приход игрока уровня Шукурова свидетельствует о выходе клуба на новый этап.

«Участник чемпионата мира и лидер»: Высокая оценка тренера

Рендулич в первую очередь высоко оценил огромный международный опыт и лидерские качества нашего соотечественника:

  • Впечатляющее резюме: «Отабек провел более 90 матчей за национальную сборную, носит статус капитана и выходил на поле во всех матчах чемпионата мира. Для клуба уровня “Радника” приход такого футболиста показывает рост нашей команды», — заявил сербский специалист;

  • Идеальный профиль: По словам Рендулича, Отабек полностью соответствует профилю центрального полузащитника с большим опытом, которого как раз не хватало команде.

Новая роль Шукурова на поле: Не только «черновая работа»

Тренерский штаб и эксперты «Радника» не ждут от Шукурова роли исключительно классического опорного полузащитника, разрушающего атаки соперника:

  • «Бокс-то-бокс» и контроль темпа: Отабек должен действовать от одной штрафной площади до другой, работать с мячом, организовывать атаки и, самое главное, обеспечивать баланс при потере мяча;

  • Управление темпом игры: Поскольку команда Рендулича играет в очень быстрый и энергозатратный футбол, во многих матчах после первого тайма наблюдалась физическая усталость. Шукуров же должен стать ключевой фигурой, способной своим хладнокровием обуздать темп игры.

Конкуренция в центре: Кто главные соперники Шукурова?

Несмотря на громкое имя и опыт Шукурова, в центре «Радника» уже сформировалась конкуренция, где выступают следующие исполнители:

  • Милош Попович (22 года, капитан): Основной опорный полузащитник команды и разрушитель атак перед защитой. Его место в стартовом составе считается прочным;

  • Мартин Новакович: Атакующий полузащитник, записавший на свой счет 2 гола и 3 ассиста в сезоне. Поскольку его задачи связаны с креативом, он не является прямым конкурентом Шукурова;

  • Александр Пейович (35 лет): Самый главный и прямой конкурент узбекского футболиста. Пейович также является опытным игроком центральной/опорной зоны, который регулярно выступал в стартовом составе до прихода Отабека.

Отабек Шукуров еще не провел свой официальный дебют за сербский клуб, однако ожидается, что его международный опыт и видение поля позволят ему быстро занять прочное место в основном составе «Радника».

Отабек ШукуровРадникСербская Суперлига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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