Что главный тренер сербского клуба сказал об Отабеке Шукурове?

·48·Спорт
Что главный тренер сербского клуба сказал об Отабеке Шукурове?

Опытный полузащитник и один из лидеров национальной сборной Узбекистана Отабек Шукуров продолжит карьеру в чемпионате Сербии. Главный тренер клуба «Радник» из города Сурдулица Зоран Рендулич высоко оценил трансфер узбекистанского хавбека, отметив, что эта сфера является ярким доказательством истории клуба и его выхода на новый уровень.

Сербский специалист особо подчеркнул, что огромный международный опыт Шукурова и его стиль игры полностью подходят под тактические схемы команды.

«Нам нужен был игрок именно с таким профилем»: Признание тренера

Зоран Рендулич поделился своими мыслями по поводу присоединения нового футболиста к команде:

  • Самое заметное приобретение: «В качестве одного из наших самых заметных приобретений к нашей команде присоединился член сборной Узбекистана Отабек Шукуров. Он только что влился в состав, и мы ждем от него больших результатов», — сказал главный тренер;

  • Идеальный «бокс-то-бокс»: По мнению тренера, Шукуров является универсальным полузащитником, который одинаково активен от одной штрафной площади до другой, способным показывать высокую эффективность как при отборе мяча, так и при переходе в атаку;

  • Новый этап для клуба: «Приход в нашу команду игрока, проведшего более 90 матчей за сборную своей страны, показывает, что "Радник" как клуб значительно вырос и обладает высокими амбициями», — добавил он.

Капитан сборной и школа Чемпионата мира

Международный опыт, накопленный Отабеком Шукуровым на международной арене, стал самым ценным фактором для сербского клуба:

  • Статус капитана: 29-летний футболист долгое время руководит важными матчами в национальной сборной Узбекистана в качестве настоящего лидера и капитана;

  • Безупречное участие в Мундиале: Как отметил Рендулич, Шукуров полностью принял участие во всех 3 матчах национальной сборной на прошедшем в этом году Чемпионате мира, доказав свою готовность к высокому уровню конкуренции;

  • Более 90 международных матчей: Ожидается, что мастерство игрока, находящегося на пороге сотни матчей на международной арене, придаст команде важное преимущество и в новом чемпионате.

Выступление Отабека Шукурова в Сербской Суперлиге послужит не только укреплению позиций клуба «Радник» в турнирной таблице, но и в очередной раз откроет путь к повышению авторитета узбекских футболистов на европейских полях.

Отабек ШукуровРадникЧемпионат СербииНациональная сборная Узбекистана
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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