Иан Райт потребовал наказать Манчестер Сити

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил. После этого резонансного решения известные эксперты английского футбола выразили свою позицию, подчеркнув необходимость применения беспрецедентных мер наказания к клубу. Как сообщает Goal.com, данный скандал вызывает серьезные дискуссии в футбольном мире. Об этом сообщает Goal.com.

Согласно официальному решению Премьер-лиги, опубликованному во вторник, было установлено, что «Манчестер Сити» допускал серьезные финансовые нарушения на протяжении девяти сезонов. По результатам расследования, клуб через скрытые схемы финансирования искусственно завышал свои доходы и занижал расходы на сумму более 900 миллионов фунтов стерлингов.

Реакция Иана Райта и Роя Кина

Известный футбольный аналитик Иан Райт в эфире телеканала ИТВ подверг резкой критике действия «Манчестер Сити», назвав это обманом промышленных масштабов. По его мнению, за столь крупные нарушения требуется наказание беспрецедентного уровня, поскольку даже простое ознакомление с письменными доказательствами вызывает шок.

Рой Кин также отметил, что данная ситуация наносит серьезный ущерб глобальной репутации английского футбола. По словам Кина, нарушители обязательно должны быть наказаны, однако прискорбно, что это негативно сказывается на имидже турнира как мирового бренда.

Последствия и судебные разбирательства

Рой Кин выразил обеспокоенность психологическим состоянием игроков команды перед предстоящими матчами, в частности, перед центральной встречей с «Ливерпулем», которая состоится через несколько недель. Сложная ситуация и проблемы прошлых сезонов неизбежно влияют на настрой футболистов.

По мнению Иана Райта, стороны ждут длительные и сложные судебные процессы. Руководство Премьер-лиги вступило в масштабную юридическую борьбу против структуры государственного уровня, и ожидается, что эти процессы затянутся надолго.

В настоящее время клуб «Манчестер Сити» категорически настаивает на своей полной невиновности и имеет время до пятницы, чтобы подать апелляцию на решение независимой комиссии. Пока обе стороны готовятся к предстоящей юридической войне, болельщикам остается только ждать, какие санкции будут применены к клубу.