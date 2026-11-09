Громкий трансфер: защитник «Манчестер Сити» может перейти на другую сторону города
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
- Защитник «Манчестер Сити»
- Райан Аит-Нури может сменить клуб в январе из-за невозможности закрепиться в основном составе.
- 25-летний футболист не получил игровой практики в Английской Премьер-лиге в текущем сезоне, однако отдал 3 голевые передачи в 4 матчах кубковых турниров.
- В настоящее время Энцо Марески больше доверяет Йошко Гвардиолу и Нико О'Райли на позиции левого защитника.
Талантливый алжирский левый защитник «Манчестер Сити» Райан Аит-Нури может сменить клуб в зимнее трансферное окно в январе.
Согласно информации, распространенной авторитетным британским изданием Футбалл Инсидер, 25-летний футболист испытывает серьезные трудности с тем, чтобы закрепиться в тактических схемах и планах основного состава наставника «горожан» Энцо Марески.
Ноль минут в АПЛ, но высокая результативность в кубках
Ситуация игрока сборной Алжира в текущем сезоне вызывает множество вопросов у болельщиков и аналитиков:
Отсутствие доверия в Премьер-лиге: Аит-Нури в текущем сезоне еще ни разу не выходил на поле в рамках Английской Премьер-лиги;
Высокая полезность в кубках: Несмотря на это, он эффективно использовал предоставленные редкие шансы — принял участие в 4 матчах Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, сумев отдать партнерам 3 голевые передачи;
Жесткая конкуренция на фланге: В настоящее время Мареска на позиции левого защитника делает основной упор на хорватскую звезду Йошко Гвардиола и молодого таланта Нико О'Райли. Аит-Нури же остается лишь третьим вариантом в этой борьбе.
Показатели Аит-Нури в текущем сезоне
Турнир / Критерий
Показатель
Примечание
Матчи в АПЛ
0 матчей
Не был выпущен на поле тренером
Кубки и Лига чемпионов
4 матча
Участвовал в регулярной ротации
Голевые передачи (ассисты)
3
Очень высокий уровень эффективности
Конкуренты
Гвардиол, О'Райли
Основные конкуренты в составе
«Манчестер Юнайтед» снова в гонке?
Сам футболист пока намерен продолжать борьбу за место в основном составе. Однако сообщается, что если в ближайшие недели вопрос с игровой практикой не решится в положительную сторону, он может уже в январе поставить перед руководством клуба жесткое требование о трансфере.
Самый сенсационный аспект ситуации заключается в том, что перед закрытием летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» выступал с официальным предложением о приобретении Аит-Нури, но тогда «Сити» ответил отказом. Вероятность того, что «красные дьяволы», нуждающиеся в усилении левого фланга обороны зимой, вернутся к этому трансферному вопросу, оценивается как очень высокая.
Комментарии 0
…