Громкий трансфер: защитник «Манчестер Сити» может перейти на другую сторону города

Талантливый алжирский левый защитник «Манчестер Сити» Райан Аит-Нури может сменить клуб в зимнее трансферное окно в январе.

Согласно информации, распространенной авторитетным британским изданием Футбалл Инсидер, 25-летний футболист испытывает серьезные трудности с тем, чтобы закрепиться в тактических схемах и планах основного состава наставника «горожан» Энцо Марески.

Ноль минут в АПЛ, но высокая результативность в кубках

Ситуация игрока сборной Алжира в текущем сезоне вызывает множество вопросов у болельщиков и аналитиков:

Отсутствие доверия в Премьер-лиге: Аит-Нури в текущем сезоне еще ни разу не выходил на поле в рамках Английской Премьер-лиги;

Высокая полезность в кубках: Несмотря на это, он эффективно использовал предоставленные редкие шансы — принял участие в 4 матчах Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, сумев отдать партнерам 3 голевые передачи ;

Жесткая конкуренция на фланге: В настоящее время Мареска на позиции левого защитника делает основной упор на хорватскую звезду Йошко Гвардиола и молодого таланта Нико О'Райли. Аит-Нури же остается лишь третьим вариантом в этой борьбе.

Показатели Аит-Нури в текущем сезоне

Турнир / Критерий Показатель Примечание Матчи в АПЛ 0 матчей Не был выпущен на поле тренером Кубки и Лига чемпионов 4 матча Участвовал в регулярной ротации Голевые передачи (ассисты) 3 Очень высокий уровень эффективности Конкуренты Гвардиол, О'Райли Основные конкуренты в составе

Сам футболист пока намерен продолжать борьбу за место в основном составе. Однако сообщается, что если в ближайшие недели вопрос с игровой практикой не решится в положительную сторону, он может уже в январе поставить перед руководством клуба жесткое требование о трансфере.

Самый сенсационный аспект ситуации заключается в том, что перед закрытием летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» выступал с официальным предложением о приобретении Аит-Нури, но тогда «Сити» ответил отказом. Вероятность того, что «красные дьяволы», нуждающиеся в усилении левого фланга обороны зимой, вернутся к этому трансферному вопросу, оценивается как очень высокая.