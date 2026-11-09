Громкий трансфер: защитник «Манчестер Сити» может перейти на другую сторону города

·73·Спорт
Громкий трансфер: защитник «Манчестер Сити» может перейти на другую сторону города
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  • Защитник «Манчестер Сити»
  • Райан Аит-Нури может сменить клуб в январе из-за невозможности закрепиться в основном составе.
  • 25-летний футболист не получил игровой практики в Английской Премьер-лиге в текущем сезоне, однако отдал 3 голевые передачи в 4 матчах кубковых турниров.
  • В настоящее время Энцо Марески больше доверяет Йошко Гвардиолу и Нико О'Райли на позиции левого защитника.

Талантливый алжирский левый защитник «Манчестер Сити» Райан Аит-Нури может сменить клуб в зимнее трансферное окно в январе.

Согласно информации, распространенной авторитетным британским изданием Футбалл Инсидер, 25-летний футболист испытывает серьезные трудности с тем, чтобы закрепиться в тактических схемах и планах основного состава наставника «горожан» Энцо Марески.

Ноль минут в АПЛ, но высокая результативность в кубках

Ситуация игрока сборной Алжира в текущем сезоне вызывает множество вопросов у болельщиков и аналитиков:

  • Отсутствие доверия в Премьер-лиге: Аит-Нури в текущем сезоне еще ни разу не выходил на поле в рамках Английской Премьер-лиги;

  • Высокая полезность в кубках: Несмотря на это, он эффективно использовал предоставленные редкие шансы — принял участие в 4 матчах Лиги чемпионов и Кубка английской лиги, сумев отдать партнерам 3 голевые передачи;

  • Жесткая конкуренция на фланге: В настоящее время Мареска на позиции левого защитника делает основной упор на хорватскую звезду Йошко Гвардиола и молодого таланта Нико О'Райли. Аит-Нури же остается лишь третьим вариантом в этой борьбе.

Показатели Аит-Нури в текущем сезоне

Турнир / Критерий

Показатель

Примечание

Матчи в АПЛ

0 матчей

Не был выпущен на поле тренером

Кубки и Лига чемпионов

4 матча

Участвовал в регулярной ротации

Голевые передачи (ассисты)

3

Очень высокий уровень эффективности

Конкуренты

Гвардиол, О'Райли

Основные конкуренты в составе

«Манчестер Юнайтед» снова в гонке?

Сам футболист пока намерен продолжать борьбу за место в основном составе. Однако сообщается, что если в ближайшие недели вопрос с игровой практикой не решится в положительную сторону, он может уже в январе поставить перед руководством клуба жесткое требование о трансфере.

Самый сенсационный аспект ситуации заключается в том, что перед закрытием летнего трансферного окна «Манчестер Юнайтед» выступал с официальным предложением о приобретении Аит-Нури, но тогда «Сити» ответил отказом. Вероятность того, что «красные дьяволы», нуждающиеся в усилении левого фланга обороны зимой, вернутся к этому трансферному вопросу, оценивается как очень высокая.

Манчестер СитиРайан Аит-НуриМанчестер ЮнайтедАнглийская Премьер-лига
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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