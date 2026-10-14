Неожиданное решение Моуринью: он доверяет Винисиусу в Лиге чемпионов

·60·Спорт
Неожиданное решение Моуринью: он доверяет Винисиусу в Лиге чемпионов

Лидер мадридского «Реала» ожидается в стартовом составе Винисиус Жуниор в важном матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА против итальянской «Ромы» . Как сообщает авторитетное испанское издание Marca , главный тренер Жозе Моуринью планирует выпустить бразильскую звезду с первых минут.

После неудач во внутреннем первенстве и удаления, возвращение 26-летнего вингера на европейскую арену находится в центре внимания болельщиков и экспертов.

Неудача в матче с «Вильярреалом» и ожидаемая дисквалификация

Винисиуса Последняя встреча в испанской Ла Лиге прошла для него драматично:

  • Выход со скамейки: Матч против «Вильярреала» (1:0) нападающий начал в запасе и вышел на поле лишь в начале второго тайма;

  • Быстрое удаление: Однако бразилец недолго пробыл на поле — вскоре он был удален судьей и получил красную карточку;

  • Наказание в Ла Лиге: Отмечается, что из-за этого удаления Винисиус, вероятно, пропустит следующие 2–3 тура Ла Лиги. Но поскольку это наказание действует только во внутреннем чемпионате, оно не помешает ему в Лиге чемпионов. играть

Выбор Моуринью: Винисиус вместо Яна Диоманде

Жозе Моуринью делает ставку на Винисиуса для усиления линии атаки в матче против своей бывшей команды «Ромы»:

  • Автор победного гола в запасе: Ожидается, что Ян Диоманде, забивший единственный победный гол в ворота «Вильярреала», начнет матч на скамейке запасных, а его место займет Винисиус;

  • Высокая мотивация: Для Винисиуса, которому грозит дисквалификация во внутреннем чемпионате, этот матч в Лиге чемпионов — отличная возможность сохранить форму и исправить ошибки.

Для мадридского клуба, ставящего перед собой максимальные цели под руководством Жозе Моуринью, противостояние с «Ромой» станет одним из важнейших испытаний в турнире.

Винисиус ЖуниорМадридРомаЛига чемпионовЖозе Моуринью
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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