Неожиданный результат в АПЛ: «Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» и поднялся на 7-е место
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- В 9-м туре Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу над «Ньюкасл» на выезде со счетом 1:0.
- Единственный гол Барри на 49-й минуте принес команде 3 очка.
- В результате этого «Эвертон» с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» с 11 очками опустился на 13-ю строчку.
- В ходе матча главный тренер «Эвертон» Дэвид Мойес получил от судьи желтую карточку.
В заключительном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своем поле ливерпульский «Эвертон». В напряженной и бескомпромиссной борьбе гости оформили важную минимальную победу со счетом 1:0.
Подопечные Дэвида Мойеса благодаря тактической дисциплине и надежной обороне выдержали давление хозяев, завоевали важные 3 очка и приблизились к верхней части турнирной таблицы.
Ситуация, решившая исход матча
Первый тайм прошел в равной борьбе и осторожных действиях обеих сторон. Однако уже в начале второй половины встречи болельщики стали свидетелями единственного и решающего гола:
Победный мяч Барри (49-я минута): В начале второго тайма быстрая атака «ирисок» завершилась успешно — нападающий Барри точно поразил ворота и открыл счет (0:1);
Безуспешное давление «сорок»: После пропущенного мяча «Ньюкасл» провел серию замен и усилил атаки, однако линия обороны «Эвертона» во главе с Джорданом Пикфордом выстояла;
Желтая карточка тренеру: В кульминационный момент игры эмоции накалились, и на 73-й минуте из-за спорных ситуаций главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес получил от судьи желтую карточку.
Ситуация в турнирной таблице
Эта выездная победа стала для «Эвертона» отличным трамплином:
«Эвертон»: Команда довела количество своих очков до 13 и поднялась на 7-ю строчку турнирной таблицы АПЛ;
«Ньюкасл»: Потеряв очки перед своими болельщиками, «сороки» с 11 очками опустились на 13-е место.
Официальный протокол матча
АПЛ. 9-й тур
«Ньюкасл» — «Эвертон» 0:1
Гол: Барри 49.
Предупреждения: Берн 32, Рэмзи 90+7 — Джордж 52, Мойес 73.
Составы:
«Ньюкасл»: Горничек, Холл, Шер, Нико Гонсалес, Осула, Берн, Дедич (Туре, 87), Барнс, Уиллок (Висса, 64), Жоэлинтон (Рэмзи, 75), Эланга (Мерфи, 76).
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брэнтуэйт (Кин, 82), Миколенко, Гарнер, Армстронг, Дьюсбери-Холл, Рол, Джордж, Барри (Джонсон, 80).
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