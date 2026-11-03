Неожиданный результат в АПЛ: «Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» и поднялся на 7-е место

·84·Спорт
Неожиданный результат в АПЛ: «Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» и поднялся на 7-е место
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  • В 9-м туре Английской Премьер-лиги «Эвертон» одержал победу над «Ньюкасл» на выезде со счетом 1:0.
  • Единственный гол Барри на 49-й минуте принес команде 3 очка.
  • В результате этого «Эвертон» с 13 очками поднялся на 7-е место в турнирной таблице, а «Ньюкасл» с 11 очками опустился на 13-ю строчку.
  • В ходе матча главный тренер «Эвертон» Дэвид Мойес получил от судьи желтую карточку.

В заключительном матче 9-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл Юнайтед» принимал на своем поле ливерпульский «Эвертон». В напряженной и бескомпромиссной борьбе гости оформили важную минимальную победу со счетом 1:0.

Подопечные Дэвида Мойеса благодаря тактической дисциплине и надежной обороне выдержали давление хозяев, завоевали важные 3 очка и приблизились к верхней части турнирной таблицы.

Ситуация, решившая исход матча

Первый тайм прошел в равной борьбе и осторожных действиях обеих сторон. Однако уже в начале второй половины встречи болельщики стали свидетелями единственного и решающего гола:

  • Победный мяч Барри (49-я минута): В начале второго тайма быстрая атака «ирисок» завершилась успешно — нападающий Барри точно поразил ворота и открыл счет (0:1);

  • Безуспешное давление «сорок»: После пропущенного мяча «Ньюкасл» провел серию замен и усилил атаки, однако линия обороны «Эвертона» во главе с Джорданом Пикфордом выстояла;

  • Желтая карточка тренеру: В кульминационный момент игры эмоции накалились, и на 73-й минуте из-за спорных ситуаций главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес получил от судьи желтую карточку.

Ситуация в турнирной таблице

Эта выездная победа стала для «Эвертона» отличным трамплином:

  • «Эвертон»: Команда довела количество своих очков до 13 и поднялась на 7-ю строчку турнирной таблицы АПЛ;

  • «Ньюкасл»: Потеряв очки перед своими болельщиками, «сороки» с 11 очками опустились на 13-е место.

Официальный протокол матча

  • АПЛ. 9-й тур

  • «Ньюкасл» — «Эвертон» 0:1

  • Гол: Барри 49.

  • Предупреждения: Берн 32, Рэмзи 90+7 — Джордж 52, Мойес 73.

Составы:

  • «Ньюкасл»: Горничек, Холл, Шер, Нико Гонсалес, Осула, Берн, Дедич (Туре, 87), Барнс, Уиллок (Висса, 64), Жоэлинтон (Рэмзи, 75), Эланга (Мерфи, 76).

  • «Эвертон»: Джордан Пикфорд, О'Брайен, Тарковски, Брэнтуэйт (Кин, 82), Миколенко, Гарнер, Армстронг, Дьюсбери-Холл, Рол, Джордж, Барри (Джонсон, 80).

Английская Премьер-лигаНьюкасл ЮнайтедЭвертонДэвид Мойес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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