Объявлен предполагаемый состав «Барселоны» на матч против «ПСЖ»

·61·Спорт
Объявлен предполагаемый состав «Барселоны» на матч против «ПСЖ»

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА любителей европейского футбола ждет настоящее столкновение грандов. Каталонская «Барселона» в Париже сыграет в гостях у чемпиона Франции «ПСЖ».

Авторитетное каталонское издание Mundo Deportivo опубликовало предполагаемый состав «сине-гранатовых», который с высокой долей вероятности выйдет на поле с первых минут в этом принципиальном противостоянии. Ряд неожиданных изменений в составе привлекает внимание болельщиков и специалистов.

Предполагаемый основной состав «Барселоны» в Париже

По мнению испанских журналистов, каталонцы начнут матч в Париже в следующем составе из 11 футболистов:

  • Вратарь: Гарсия;

  • Защитники: Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу;

  • Полузащитники: Педри, Родриго, Фермин Лопес;

  • Нападающие: Ламин Ямаль, Гордон, Жезус.

Главная неожиданность: Рафинья вне основного состава

Наибольший резонанс в опубликованном предположительном списке вызвал тот факт, что бразильский вингер Рафинья не включен в стартовый состав:

  • Важный лидер в запасе: Ожидается, что Рафинья, являющийся в текущем сезоне одним из капитанов и главной движущей силой клуба, начнет матч на скамейке запасных;

  • Тактическое решение: Тренерский штаб, учитывая физические нагрузки бразильского форварда, возможно, планирует выпустить его во втором тайме в качестве «джокера» для усиления темпа игры.

Время матча и детали

Центральный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» начнется в следующее время:

  • День игры: 20 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже;

  • Время начала: по ташкентскому времени в ночь с 20 на 21 октября в 00:00.

Ожидается, что это противостояние двух европейских топ-клубов будет иметь решающее значение не только в турнирной таблице, но и в борьбе за путевку в плей-офф.

Лига чемпионов УЕФАБарселонаПСЖРафинья
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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