Объявлен предполагаемый состав «Барселоны» на матч против «ПСЖ»

В рамках 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА любителей европейского футбола ждет настоящее столкновение грандов. Каталонская «Барселона» в Париже сыграет в гостях у чемпиона Франции «ПСЖ».

Авторитетное каталонское издание Mundo Deportivo опубликовало предполагаемый состав «сине-гранатовых», который с высокой долей вероятности выйдет на поле с первых минут в этом принципиальном противостоянии. Ряд неожиданных изменений в составе привлекает внимание болельщиков и специалистов.

Предполагаемый основной состав «Барселоны» в Париже

По мнению испанских журналистов, каталонцы начнут матч в Париже в следующем составе из 11 футболистов:

Вратарь: Гарсия;

Защитники: Эспарт, Кубарси, Мартин, Канселу;

Полузащитники: Педри, Родриго, Фермин Лопес;

Нападающие: Ламин Ямаль, Гордон, Жезус.

Главная неожиданность: Рафинья вне основного состава

Наибольший резонанс в опубликованном предположительном списке вызвал тот факт, что бразильский вингер Рафинья не включен в стартовый состав:

Важный лидер в запасе: Ожидается, что Рафинья, являющийся в текущем сезоне одним из капитанов и главной движущей силой клуба, начнет матч на скамейке запасных;

Тактическое решение: Тренерский штаб, учитывая физические нагрузки бразильского форварда, возможно, планирует выпустить его во втором тайме в качестве «джокера» для усиления темпа игры.

Время матча и детали

Центральный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Барселоной» начнется в следующее время:

День игры: 20 октября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже;

Время начала: по ташкентскому времени в ночь с 20 на 21 октября в 00:00.

Ожидается, что это противостояние двух европейских топ-клубов будет иметь решающее значение не только в турнирной таблице, но и в борьбе за путевку в плей-офф.