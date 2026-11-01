7 голов и супершоу в Каталонии: «Барселона» разгромила «Алавес» со счетом 6:1

В 11-м туре испанской Ла Лиги «Барселона» принимала на своем поле «Алавес» и устроила для болельщиков настоящий фестиваль голов. Каталонцы отправили в ворота соперника 6 безответных мячей, отпраздновав крупную и яркую победу со счетом 6:1.

Героями встречи стали Рафинья и Ламин Ямаль, оформившие по дублю, а Фермин Лопес и вышедший на замену Энтони Гордон также записали на свой счет по одному голу.

Хроника матча: 90 минут давления и голевой дождь

Встреча с первых минут прошла под полным контролем хозяев:

Рафинья открывает счет (8-я минута): Гости, оказавшиеся в водовороте быстрых атак, пропустили уже на 8-й минуте — Рафинья открыл счет (1:0);

Дубли Фермина и Рафиньи (23-я, 41-я минуты): На 23-й минуте Фермин Лопес увеличил отрыв, а на 41-й минуте Рафинья оформил свой дубль (3:0);

Два точных удара от Ямаля (45+1, 64-я минуты): В компенсированное к первому тайму время Ламин Ямаль забил четвертый гол. К 64-й минуте он также оформил дубль, доведя счет на табло до 5:0;

Точка Гордона и гол престижа (81-я, 84-я минуты): На 81-й минуте вышедший на замену Энтони Гордон забил шестой мяч. На 84-й минуте Диас забил гол престижа за «Алавес», установив окончательный счет — 6:1.

Турнирная таблица: «Барселона» на вершине

Эта крупная победа вновь изменила ситуацию в верхней части турнирной таблицы:

«Барселона» — единоличный лидер: Доведя количество очков до 30 каталонцы снова вышли на 1-е место в Ла Лиге;

«Алавес» на 8-й строчке: Набрав 12 очков, гости, несмотря на крупное поражение, пока остаются на 8-м месте в таблице.

Протокол и составы

Ла Лига. 11-й тур

«Барселона» — «Алавес» 6:1

Голы: Рафинья (8, 41), Фермин Лопес (23), Ямаль (45+1, 64), Гордон (81) — Диас (84).

Основные составы: