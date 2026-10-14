Жозе Моуринью сделал громкое заявление перед суперматчем с «Ромой»...

·54·Спорт
Жозе Моуринью сделал громкое заявление перед суперматчем с «Ромой»...

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился своими мыслями на пресс-конференции перед важным матчем против итальянской «Ромы» в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Как сообщает известное испанское издание АС, португальский специалист высоко оценил силу и мотивацию своей бывшей команды, которую он прекрасно знает.

Тренер, который в период с 2021 по 2024 годы возглавлял римский клуб и завоевал любовь болельщиков, на этот раз выйдет против них в качестве соперника, что еще больше подогревает интерес к предстоящему матчу.

«Они приехали сюда не просто смотреть, а играть»

Жозе Моуринью высказался о боевом настрое соперника и этапе в группе:

  • Сила и энтузиазм соперника: «Будет очень хорошая игра. “Рома” — сильная команда, после возвращения в Лигу чемпионов у них появилась огромная мотивация. Они приехали сюда не для того, чтобы смотреть футбол, а чтобы упорно бороться и играть»;

  • Сложность календаря: «С самого начала турнира нам приходится играть против двух сильнейших команд Италии. Несмотря на отсутствие трех основных игроков в первом матче, мы завоевали 3 очки. Теперь нас ждет серьезное испытание против “Ромы”»;

  • Ценность каждого очка: «Чтобы набирать очки, нам нужно будет показать очень качественную игру. Это чрезвычайно важный соперник для нас».

«Мы сами создаем давление, наша цель — только победа»

Наставник «сливочных» также отметил строгие требования, предъявляемые к команде:

  • Решающая стадия еще не настала: «Пока еще не наступил момент жесткого давления, когда решается судьба выхода в следующий этап Лиги чемпионов или прощания с турниром»;

  • Внутренняя требовательность и единая цель: «Однако мы сами оказываем на себя давление и повышаем требования. Наша цель едина — мы хотим победить только в этом противостоянии», — подчеркнул Моуринью.

Противостояние Жозе Моуринью, который выиграл с римским клубом Лигу конференций и доходил до финала Лиги Европы, против своего бывшего клуба обещает стать одним из самых драматичных и долгожданных событий этого тура.

Жозе МоуриньюРеалРомаЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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