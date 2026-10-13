Луис Энрике высказался о любви к Парижу, новом контракте и усиленном давлении

·39·Спорт
Луис Энрике высказался о любви к Парижу, новом контракте и усиленном давлении

Главный тренер французского гранд-клуба «ПСЖ» Луис Энрике дал искреннее интервью о своей работе в столичном клубе, продлении контракта, а также о глубокой эмоциональной связи, установившейся с городом Париж и его жителями. Как сообщает издание Париж Но Лимит, испанский специалист ощущает себя не просто наставником команды, а частью парижской культуры.

Несмотря на ряд достигнутых в Европе успехов, Энрике подчеркнул, что после нового соглашения ответственность и давление на него возросли еще больше.

«Вы изменили нашу жизнь»: Городская атмосфера и отношение болельщиков

Опытный испанский тренер отдельно остановился на признании парижан и общении с ними:

  • Ответственность и новое давление: «Я продлил контракт и теперь чувствую себя под еще большим давлением, чтобы доказать свою готовность снова завоевывать множество трофеев с «ПСЖ». Я не успокоился только потому, что люди говорят, будто они очень довольны командой»;

  • Счастье людей — главная цель: «Парижане часто говорят мне: “Вы изменили нашу жизнь”. В жизни есть вещи и поважнее, но для тренера очень ценно осознавать, что его труд смог что-то дать людям, разделять столь сильные эмоции с ними и их семьями»;

  • Французский язык и культура: «Считаю ли я себя настоящим парижанином? Надеюсь! Но мне еще нужно значительно улучшить свой французский (смеется). Сначала говорить было очень тяжело, иногда я чувствовал себя как в тупике. Но я развиваюсь и с каждым днем чувствую себя свободнее. Я иностранец, но надеюсь, что моя связь с этим городом не прервется до конца моих дней».

Эпоха Луиса Энрике: Золотая страница в истории «ПСЖ»

Возглавляющий парижский клуб с лета 2023 года Луис Энрике за короткое время превратил команду в истинного лидера Европы:

  • Абсолютная вершина Европы: Под руководством тренера парижане два раза подряд завоевывали главный трофей Лиги чемпионов УЕФА, а также одержали победу в Суперкубке УЕФА;

  • Полное доминирование во Франции: Клуб трижды подряд становился обладателем золотых медалей национального чемпионата (Лига 1), а также дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны;

  • Глобальная победа: В 2025 году парижская команда пополнила свой музей и престижным Межконтинентальным кубком ФИФА.

Сегодня Луис Энрике прочно засел в сердцах парижских болельщиков не только благодаря результатам, но и созданной им игровой философии и преданности городу.

Луис ЭнрикеПСЖЛига чемпионов УЕФАМежконтинентальный кубок ФИФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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