Аргентинские болельщики удивили всех на последнем матче Месси (видео)
Прощание Лионеля Месси с национальной сборной Аргентины вызвало большой резонанс не только в футбольном мире, но и в социальных сетях. Среди толпы, стекавшейся на переполненный 85-тысячный легендарный стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе, появился неожиданный и очень символичный «болельщик» — фанаты привели к арене настоящего живого козла.
Этот инцидент напрямую отсылает к знаменитому футбольному термину ГОАТ (Греатест оф Алл Тиме — «Величайший всех времен», что при буквальном переводе с английского означает «козел») и быстро распространился по интернету вирусным образом.
«Живой талисман», одетый по всем правилам
Необычный четвероногий болельщик был украшен в праздничном стиле:
Именная форма: На животное была надета бело-голубая форма сборной Аргентины, на спине которой красовались легендарный 10-й номер и надпись «Месси»;
Ленты-флаги: Экипировка была украшена лентами в цветах национального флага;
Невозмутимость в толпе: Несмотря на тысячи кричащих фанатов, шум и окружение камер, животное спокойно шагало вместе с толпой рядом со своим хозяином.
Был ли «Величайший» допущен на трибуну?
Самый интересный момент происшествия произошел на контрольно-пропускном пункте:
Правила безопасности: Согласно международным футбольным стандартам и регламенту стадиона, вход с животными на трибуны строго запрещен;
Таинственный финал: Было ли разрешено провести этого символического гостя внутрь стадиона или он завершил свою миссию перформансом у порога арены — пока остается загадкой.
Этот креативный подход аргентинских болельщиков в очередной раз доказал, насколько безграничную любовь и статус имеет Лионель Месси на родине.
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