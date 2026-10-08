Аргентинские болельщики удивили всех на последнем матче Месси (видео)

·64·Спорт
Аргентинские болельщики удивили всех на последнем матче Месси (видео)

Прощание Лионеля Месси с национальной сборной Аргентины вызвало большой резонанс не только в футбольном мире, но и в социальных сетях. Среди толпы, стекавшейся на переполненный 85-тысячный легендарный стадион «Монументаль» в Буэнос-Айресе, появился неожиданный и очень символичный «болельщик» — фанаты привели к арене настоящего живого козла.

Этот инцидент напрямую отсылает к знаменитому футбольному термину ГОАТ (Греатест оф Алл Тиме — «Величайший всех времен», что при буквальном переводе с английского означает «козел») и быстро распространился по интернету вирусным образом.

«Живой талисман», одетый по всем правилам

Необычный четвероногий болельщик был украшен в праздничном стиле:

  • Именная форма: На животное была надета бело-голубая форма сборной Аргентины, на спине которой красовались легендарный 10-й номер и надпись «Месси»;

  • Ленты-флаги: Экипировка была украшена лентами в цветах национального флага;

  • Невозмутимость в толпе: Несмотря на тысячи кричащих фанатов, шум и окружение камер, животное спокойно шагало вместе с толпой рядом со своим хозяином.

Был ли «Величайший» допущен на трибуну?

Самый интересный момент происшествия произошел на контрольно-пропускном пункте:

  • Правила безопасности: Согласно международным футбольным стандартам и регламенту стадиона, вход с животными на трибуны строго запрещен;

  • Таинственный финал: Было ли разрешено провести этого символического гостя внутрь стадиона или он завершил свою миссию перформансом у порога арены — пока остается загадкой.

Этот креативный подход аргентинских болельщиков в очередной раз доказал, насколько безграничную любовь и статус имеет Лионель Месси на родине.

Лионель МессиСборная АргентиныСтадион МонументальНеобычный четвероногий болельщик
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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