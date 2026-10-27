«Пахтакор», уступив аутсайдеру «Эйр Форс», опустился в нижнюю часть таблицы
В рамках 3-го тура группового этапа Элитной азиатской Лиги чемпионов АФК обладатель Кубка Узбекистана «Пахтакор» на выезде встретился с иракской командой «Эйр Форс». В матче, прошедшем в Багдаде, ташкентцы неожиданно уступили с минимальным счетом 0:1.
Набрав в первых двух турах 2 очка после двух ничьих, «львы» после этого поражения опустились на 12-е место в турнирной таблице. Иракский клуб, который до игры занимал последнее, 16-е место без очков, увеличил свой актив до 3 баллов и поднялся на 10-ю строчку.
70-я минута, решившая судьбу матча
Встреча в Багдаде началась в напряженной и осторожной борьбе:
Иракские звезды против бывшего клуба: В составе ташкентского клуба Башар Ресан и Айман Хусейн с первых минут играли против клуба из своей родной страны;
70-я минута — решающий удар Абдуламира: На 70-й минуте бескомпромиссного поединка капитан хозяев Саад Абдуламир открыл счет. После розыгрыша стандартного положения ему удалось поразить ворота Санджара Кувватова;
Запоздалые замены: Хотя в оставшееся время подопечные Кападзе усилили давление, выпустив на поле Хамдамова, Алижонова и Чинеду, сравнять счет не удалось.
Ситуация в таблице Элитной ЛЧ и угроза плей-офф
Этот результат существенно повлиял на шансы команд на континентальном уровне:
Спад «Пахтакора»: Ограничившись 2 очками после 3 туров, столичная команда осталась вне зоны плей-офф и опустилась на опасное 12-е место;
Рывок «Эйр Форс»: Хозяева, отпраздновавшие свою первую победу в турнире после двух поражений подряд, поднялись на 10-е место.
Элитная ЛЧ. 3-й тур
Показатель
«Эйр Форс» (Ирак)
«Пахтакор» (Узбекистан)
Счет
1
0
Гол
Саад Абдуламир (70)
—
Место в таблице
10-е место (3 очка)
12-е место (2 очка)
Дата и место матча
26 октября 2026 года
Багдад, Ирак
Предупреждения
Будрама (82)
Бориев (31), Собирходжаев (78)
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