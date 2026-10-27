«Пахтакор», уступив аутсайдеру «Эйр Форс», опустился в нижнюю часть таблицы

В рамках 3-го тура группового этапа Элитной азиатской Лиги чемпионов АФК обладатель Кубка Узбекистана «Пахтакор» на выезде встретился с иракской командой «Эйр Форс». В матче, прошедшем в Багдаде, ташкентцы неожиданно уступили с минимальным счетом 0:1.

Набрав в первых двух турах 2 очка после двух ничьих, «львы» после этого поражения опустились на 12-е место в турнирной таблице. Иракский клуб, который до игры занимал последнее, 16-е место без очков, увеличил свой актив до 3 баллов и поднялся на 10-ю строчку.

70-я минута, решившая судьбу матча

Встреча в Багдаде началась в напряженной и осторожной борьбе:

Иракские звезды против бывшего клуба: В составе ташкентского клуба Башар Ресан и Айман Хусейн с первых минут играли против клуба из своей родной страны;

70-я минута — решающий удар Абдуламира: На 70-й минуте бескомпромиссного поединка капитан хозяев Саад Абдуламир открыл счет. После розыгрыша стандартного положения ему удалось поразить ворота Санджара Кувватова;

Запоздалые замены: Хотя в оставшееся время подопечные Кападзе усилили давление, выпустив на поле Хамдамова, Алижонова и Чинеду, сравнять счет не удалось.

Ситуация в таблице Элитной ЛЧ и угроза плей-офф

Этот результат существенно повлиял на шансы команд на континентальном уровне:

Спад «Пахтакора»: Ограничившись 2 очками после 3 туров, столичная команда осталась вне зоны плей-офф и опустилась на опасное 12-е место;

Рывок «Эйр Форс»: Хозяева, отпраздновавшие свою первую победу в турнире после двух поражений подряд, поднялись на 10-е место.

Элитная ЛЧ. 3-й тур