Ислом Исмоилов раскрыл причины обидного поражения от «Аль-Иттихада»

·73·Спорт
Ислом Исмоилов раскрыл причины обидного поражения от «Аль-Иттихада»

В рамках 3-го тура Элитной Лиги чемпионов АФК в центральном матче, прошедшем в Фергане, «Нефтчи» в обидной борьбе уступил звездному саудовскому клубу «Аль-Иттихад» со счетом 1:2. По завершении встречи главный тренер ферганцев Исломбек Исмоилов принял участие в пресс-конференции, где подробно высказался о реальной картине матча, простых ошибках при пропущенных голах и кадровых проблемах в команде.

По мнению тренера, ферганцы проделали большой объем работы на поле и, не уступив тактически сопернику мирового уровня, заслуживали как минимум одного очка.

«Пропустили голы на ровном месте»: тренер перечислил факторы поражения

Ислом Исмоилов отдельно остановился на штрафном ударе на 90-й минуте и других упущенных моментах:

  • Игра, не заслуживающая поражения: «Это было очень обидное поражение. Наша команда этого не заслуживала. Наши футболисты проделали огромный объем работы, но гол, пропущенный в последние минуты, лишил нас очков. Как минимум должна была быть ничья»;

  • Расплата за простые ошибки: «Оба пропущенных гола случились в очень простых ситуациях. В первом случае наши защитники были обязаны выигрывать мяч. А в конце матча мы практически на ровном месте привезли гол сами себе. Соперник сам не мог пройти вперед, но две потерянные концентрации стоили нам дорого»;

  • Сложность плотного графика: «Мы сейчас переживаем очень тяжелый период. За три дня провели две сложнейшие игры — сначала матч против «Пахтакора», а затем сразу «Аль-Иттихад». Но мы не остановимся, проанализируем ошибки и продолжим борьбу».

Почему хромали контратаки? Звезды «Аль-Иттихада» и состояние Форсса

Тренер дал открытые ответы на вопросы журналистов о задержках при переходе в быстрые контратаки и игре Маркуса Форсса:

  • Высокое мастерство соперника: «Причина некоторой задержки при переходе в быструю атаку — соперник состоит из звезд мирового уровня. Они обладают большим опытом, правильно закрывали зоны на поле и организовали мощный прессинг. Несмотря на это, мы создали много удобных моментов в первом тайме и по ходу всей игры»;

  • Травмы в атаке и Форсс: «Из-за травм Марушича и Перицы у нас не было выбора — остались только Маркус Форсс и наш молодой нападающий, который еще не готов к такому уровню. Форсс проделал большой объем прессинга, потратил много сил. По 10-балльной системе его действия можно оценить на 7-8 баллов. Данило Луис, игравший против него, тоже не простой футболист»;

  • «Нефтчи» не сломлен: «Нельзя сказать, что соперник полностью переиграл нас. Возможно, контроль мяча был у них, но преимущество не было явным. Наши ребята на деле показали, что могут на равных бороться с любым соперником».

Тезисы пресс-конференции Ислома Исмоилова

Направление вопроса

Основная позиция главного тренера

Результат встречи

Поражение было несправедливым, «Нефтчи» заслуживал как минимум ничьей

Пропущенные голы

Результат простых ситуаций и потери концентрации

Физическое состояние игроков

За 3 дня проведены сверхтяжелые игры с «Пахтакором» и «Аль-Иттихадом»

Действия Маркуса Форсса

7-8 баллов; потратил много сил в прессинге

Потери в составе

Марушич и Перица не смогли выйти на поле из-за травм

Дальнейшие планы

Ошибки будут проанализированы, борьба в турнире будет продолжена

НефтчиАль-ИттихадЭлитная Лига чемпионов АФКИсломбек Исмоилов
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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