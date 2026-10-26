Британские дизайнеры предложили новую идею, перенеся шахматы на вращающийся цилиндр

Британская дизайн-студия Десигн бй Джоффей представила необычный проект, предлагающий новый взгляд на игру в шахматы. Дизайнеры превратили привычную шахматную доску в инсталляцию в форме вращающегося цилиндра. Эта концепция может изменить традиционные правила игры, однако на данный момент четкие правила для новых шахмат еще не разработаны.

В рамках проекта стандартная шахматная доска создана в виде цилиндрической скульптуры. Шахматные фигуры оснащены магнитами, чтобы они не падали со своих мест во время перемещения или вращения доски. Такое решение позволяет закрепить фигуры на изогнутой поверхности и продолжать игру в таком формате.

Особенность цилиндрической доски заключается в том, что игроки не могут видеть все поля одновременно. По этой причине им приходится постоянно вращать доску, чтобы следить за игровой ситуацией. Именно с помощью этой особенности дизайнеры стремятся привнести новшество в традиционную логику шахмат.

Однако пока неизвестно, как эту идею можно применить на практике. Авторы не разработали новые правила игры для доски в форме цилиндра. Поэтому вопросы о том, как ходить фигурами, как ставить мат сопернику и в каком порядке вести игру, остаются открытыми.

В дизайне набора также выбрано оригинальное решение. Вместо черного цвета, обычно используемого в шахматах, дизайнеры использовали синий. Контраст между синим и белым цветами позволяет легко отличать фигуры друг от друга. При этом традиционный внешний вид шахматных фигур был сохранен. Это означает, что игрокам не нужно заново изучать форму коня, ферзя и других фигур или запоминать их заново.

На данный момент этот проект остается лишь на уровне концепции. Запуск его в массовое производство не планируется. Поэтому любители шахмат, возможно, в ближайшее время не смогут поиграть на вращающейся цилиндрической доске.