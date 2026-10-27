73 гола за сезон: Гарри Кейн получил трофей Герда Мюллера в Лондоне

·79·Спорт
73 гола за сезон: Гарри Кейн получил трофей Герда Мюллера в Лондоне

На торжественной церемонии вручения «Золотого мяча-2026» (Баллон д'Ор), проходящей в роскошном лондонском театре «Палладиум», был официально объявлен лучший бомбардир сезона. Нападающий клуба «Бавария» и сборной Англии Гарри Кейн был признан самым результативным форвардом сезона 2025/26 и получил трофей имени Герда Мюллера (Герд Мюллер Трофй).

Эта награда вручается футболисту, забившему наибольшее количество голов за клуб и сборную в течение года, и в этот раз феноменальный результат английского бомбардира не оставил шансов ни одному из конкурентов.

Фантастическая результативность: 73 гола и вершина бомбардирского мастерства

Статистика 33-летнего форварда в завершившемся сезоне стала уникальным показателем для современного футбола:

  • Рекорд сезона: Гарри Кейн в сезоне 2025/26 сумел забить в общей сложности 73 гола в официальных матчах за клуб и национальную сборную;

  • Стабильность: Нападающий демонстрировал высокую результативность в Бундеслиге, еврокубках и на международной арене, став главным оружием в линии атаки своей команды;

  • Символическое признание: Тот факт, что награда носит имя легенды мюнхенского клуба Герда Мюллера, а ее обладателем стал нынешний форвард «Баварии», придало событию особый исторический смысл.

«Золотой мяч-2026»: Гарри Кейн и трофей Герда Мюллера

Показатель

Детали

Название награды

Трофей Герда Мюллера (Герд Мюллер Трофй)

Обладатель

Гарри Кейн (Англия / «Бавария»)

Возраст

33 года

Количество голов за сезон

73 гола

Место проведения церемонии

Театр «Палладиум», Лондон (Великобритания)

Статус награды

Лучший бомбардир сезона 2025/26

Гарри КейнЗолотой мяч-2026Трофей Герда МюллераБавария
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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