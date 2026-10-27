В столице Англии Лондоне на престижной церемонии вручения «Золотого мяча» (Баллон д'Ор) 2026 года был зафиксирован еще один исторический результат. Престижная награда «Трофей Копа» (Копа Трофй), вручаемая лучшему молодому футболисту года, третий год подряд досталась вингеру каталонской «Барселоны» Ламину Ямалю.

19-летний талант вписал свое имя золотыми буквами в историю футбола как первый и единственный игрок, трижды завоевавший этот трофей.

Триумф на чемпионате мира и в Ла Лиге: победный сезон Ямаля

Каталонский вундеркинд в завершившемся сезоне добился впечатляющих успехов как на клубном уровне, так и в составе национальной сборной:

Трофеи в Испании: Ямаль, демонстрируя содержательную и яркую игру в составе «Барселоны», поднял над головой кубки чемпиона Ла Лиги и обладателя Суперкубка Испании;

Исторический успех на Мундиале: Вместе со сборной Испании нападающий был признан лучшим на чемпионате мира и завоевал золотые медали;

Непревзойденная стабильность: Футболист, демонстрирующий не по годам огромный опыт и хладнокровие, на практике доказал, что на молодежном уровне в мировом футболе у него не осталось конкурентов.

Беспрецедентная гегемония в «Трофее Копа»: 2024, 2025 и 2026 годы

В истории этой награды, учрежденной французским изданием Франке Футбалл, еще никто не добивался такого абсолютного превосходства:

2024 год: Первый большой прорыв юной звезды и первый «Трофей Копа» на мировой арене;

2025 год: Стабильная игра и закрепление своего статуса во второй раз;

2026 год: Торжество в Лондоне и третья историческая награда.

Подробности о Ламине Ямале и «Трофее Копа — 2026»

Показатель Данные Название награды «Трофей Копа» (Копа Трофй) Футболист-победитель Ламин Ямаль Возраст и команда 19 лет, «Барселона» (Испания) Основные трофеи сезона Чемпион мира, чемпион Ла Лиги, обладатель Суперкубка Испании Годы получения награды 2024, 2025, 2026 (3 раза подряд) Место проведения церемонии Лондон, Великобритания

Это признание в Лондоне еще раз подтвердило, что Ламин Ямаль остается главным претендентом на получение основного «Золотого мяча» среди взрослых в ближайшие годы.