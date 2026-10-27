Унаи Симон обошел Куртуа и Мартинеса, став вратарем №1 в мире

·63·Спорт
Унаи Симон обошел Куртуа и Мартинеса, став вратарем №1 в мире

В столице Англии Лондоне на престижной церемонии вручения «Золотого мяча-2026» (Баллон д'Ор) было официально объявлено имя лучшего вратаря планеты. Легендарная награда имени Льва Яшина (Яшин Трофй), вручаемая самому мастерскому голкиперу года, досталась стражу ворот сборной Испании и клуба «Атлетик» из Бильбао Унаи Симону.

Бесценная и надежная игра 29-летнего вратаря на летнем чемпионате мира принесла ему самую престижную вратарскую награду в мировом футболе.

Всего 1 пропущенный гол на мундиале: исторический бенефис Симона

Испанский голкипер в завершившемся сезоне продемонстрировал феноменальную стабильность, особенно в составе национальной сборной:

  • Чемпион мира: Унаи Симон в составе сборной Испании поднял над головой главный трофей — Кубок мира, завоеванный на летнем мундиале;

  • Железная оборона — всего 1 мяч: На протяжении всего турнира соперники смогли лишь однажды найти путь к воротам «красной фурии». Сложные сейвы Симона стали фундаментом успеха сборной;

  • Опередив конкурентов: По итогам голосования испанский голкипер превзошел таких сильных кандидатов, как Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Давид Райя («Арсенал»).

Ката Коль — лучший вратарь года в женском футболе

На мероприятии также была отмечена лучшая женщина-вратарь:

  • Победа голкипера «Барселоны»: Престижная награда среди женщин была вручена вратарю каталонской «Барселоны» Кате Коль;

  • Гегемония испанской вратарской школы: Тот факт, что награды в обеих категориях (мужской и женской) достались испанским голкиперам, еще раз доказал высочайшее мастерство страны на этой позиции.

«Золотой мяч-2026»: итоги вручения награды имени Льва Яшина

Показатель

Детали

Название награды

Награда имени Льва Яшина (Яшин Трофй)

Победитель среди мужчин

Унаи СимонАтлетик Бильбао» / Испания)

Возраст

29 лет

Главное достижение

Чемпион мира (пропустил всего 1 гол на мундиале)

Другие кандидаты

Т. Куртуа, Э. Мартинес, М. Сафонов, Д. Райя

Победитель среди женщин

Ката Коль («Барселона»)

Место проведения

Лондон, Великобритания

Золотой мяч-2026Награда имени Льва ЯшинаУнаи СимонКата Коль
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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