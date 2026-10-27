Унаи Симон обошел Куртуа и Мартинеса, став вратарем №1 в мире
В столице Англии Лондоне на престижной церемонии вручения «Золотого мяча-2026» (Баллон д'Ор) было официально объявлено имя лучшего вратаря планеты. Легендарная награда имени Льва Яшина (Яшин Трофй), вручаемая самому мастерскому голкиперу года, досталась стражу ворот сборной Испании и клуба «Атлетик» из Бильбао Унаи Симону.
Бесценная и надежная игра 29-летнего вратаря на летнем чемпионате мира принесла ему самую престижную вратарскую награду в мировом футболе.
Всего 1 пропущенный гол на мундиале: исторический бенефис Симона
Испанский голкипер в завершившемся сезоне продемонстрировал феноменальную стабильность, особенно в составе национальной сборной:
Чемпион мира: Унаи Симон в составе сборной Испании поднял над головой главный трофей — Кубок мира, завоеванный на летнем мундиале;
Железная оборона — всего 1 мяч: На протяжении всего турнира соперники смогли лишь однажды найти путь к воротам «красной фурии». Сложные сейвы Симона стали фундаментом успеха сборной;
Опередив конкурентов: По итогам голосования испанский голкипер превзошел таких сильных кандидатов, как Тибо Куртуа («Реал»), Эмилиано Мартинес («Челси»), Матвей Сафонов («ПСЖ») и Давид Райя («Арсенал»).
Ката Коль — лучший вратарь года в женском футболе
На мероприятии также была отмечена лучшая женщина-вратарь:
Победа голкипера «Барселоны»: Престижная награда среди женщин была вручена вратарю каталонской «Барселоны» Кате Коль;
Гегемония испанской вратарской школы: Тот факт, что награды в обеих категориях (мужской и женской) достались испанским голкиперам, еще раз доказал высочайшее мастерство страны на этой позиции.
«Золотой мяч-2026»: итоги вручения награды имени Льва Яшина
Показатель
Детали
Название награды
Награда имени Льва Яшина (Яшин Трофй)
Победитель среди мужчин
Унаи Симон («Атлетик Бильбао» / Испания)
Возраст
29 лет
Главное достижение
Чемпион мира (пропустил всего 1 гол на мундиале)
Другие кандидаты
Т. Куртуа, Э. Мартинес, М. Сафонов, Д. Райя
Победитель среди женщин
Ката Коль («Барселона»)
Место проведения
Лондон, Великобритания
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