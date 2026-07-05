Унаи Симон о Криштиану Роналду: «Не верю, что это его последний танец»

Вратарь сборной Испании Унаи Симон поделился мыслями о капитане соперников Криштиану Роналду накануне четвертьфинального матча чемпионата мира против Португалии. Опытный страж ворот по-прежнему считает 41-летнего нападающего одним из самых опасных футболистов мира и отверг разговоры о завершении его карьеры. Об этом Goal.com сообщает .

Хотя многие эксперты и болельщики называют этот турнир «последним танцем» Роналду на международной арене, Симон не согласен с этим мнением. По его словам, легендарный нападающий пока не собирается вешать бутсы на гвоздь, и его физическое состояние остается на высоком уровне.

Мастерство в опасной зоне

По словам Унаи Симона, хотя Криштиану Роналду сейчас не на пике своей формы, как шесть-семь лет назад, его чутьё на голы и инстинкты в штрафной площади не изменились. По сообщению издания О Джого, испанский вратарь отметил, что главный способ остановить соперника — держать его как можно дальше от ворот.

«Нынешний Криштиану на чемпионате мира — это не тот игрок, что был на пике формы шесть-семь лет назад. Но мы должны держать его как можно дальше от нашей штрафной. В финале Лиги наций у него в штрафной был всего один шанс, и он им воспользовался, забив гол. В нём есть то качество забивать, о котором мечтает любая команда», — говорит Симон.

Испанский страж ворот отдельно остановился на опыте Роналду. По его мнению, бывшая звезда «Реал Мадрида» и «Манчестер Юнайтед» не имеет себе равных в чтении ситуации, поиске свободных зон и взаимопонимании с партнёрами по команде. Если он окажется с мячом в штрафной площади, это может стать роковым для любой обороны.

Медийный шум и реальность

«Я не думаю, что это последний танец Криштиану. Каждый матч имеет особое значение. Сейчас нужно сосредоточить внимание не на медийном шуме, а на действиях на поле», — добавил вратарь. Эти слова Симона трактуются как намёк на то, что Роналду может выступить и на следующем чемпионате мира.

Предстоящий матч между Португалией и Испанией рассматривается не только как соперничество двух соседних государств, но и как поединок, в котором решится судьба одного из величайших футболистов нашего времени. Для узбекистанских футбольных болельщиков это противостояние также представляет большой интерес, поскольку каждое действие Роналду по-прежнему остаётся в центре внимания мирового футбола.

Для справки: за свою карьеру Криштиану Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча» и вместе со сборной Португалии выигрывал чемпионат Европы и Лигу наций. Предполагается, что его рекорд по количеству голов на международной арене ещё долгое время не будет побит.