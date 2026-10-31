«Насаф» сыграл вничью с «Сурханом» в матче, доигрывая в меньшинстве

Один из центральных и принципиальных матчей 26-го тура Суперлиги Узбекистана — «оазисное дерби» между «Сурханом» и каршинским «Насафом» — прошел в бескомпромиссной борьбе и завершился боевой ничьей со счетом 1:1.

В матче, где обе команды выложились на поле ради победы, основные события развернулись к середине второго тайма — обмен быстрыми голами и удаление в конце встречи еще больше накалили атмосферу игры.

Хроника матча: 7-минутная серия голов и красная карточка

Решающие моменты, определившие судьбу встречи, развивались следующим образом:

«Сурхан» открыл счет: На 66-й минуте атака хозяев поля завершилась успешно — после точной передачи вышедшего на замену Комронбека Юсупова легионер Торнике Зебниаури отправил мяч в ворота и открыл счет;

Быстрый ответ «Насафа»: Спустя всего семь минут каршинцы сумели восстановить равновесие. На 73-й минуте после удобного паса Бобира Абдихоликова Сардорбек Бахромов поразил ворота — 1:1;

Удаление с поля: К 84-й минуте каршинцы остались в меньшинстве — полузащитник Муродбек Рахматов, получивший вторую желтую карточку по ходу встречи, был удален судьей с поля.

Хотя в оставшиеся минуты хозяева поля имели численное преимущество, счет 1:1 на табло остался неизменным до конца игры.

Статистика и протокольные данные

Суперлига. 26-й тур

«Сурхан» — «Насаф» 1:1

Голы: Зебниаури (66) — Бахромов (73);

Предупреждения: Бахромов (13), Гудушаури (50), Рахматов (66), Гуломов (77), Абдухамидов (86), Рузикул Бердыев (86);

Удаление: Муродбек Рахматов (84, «Насаф»).

Составы:

«Сурхан»: Мерганов, Шамсиев, Турсунов (Абдуллажонов, 63), Шербутаев, Ричард Эмека Фрейди (Мирусмонов, 75), Рамазанов (Юсупов, 46), Октамов (Ашурбоев, 63), Зебниаури (Абдухамидов, 80), Шукуруллаев, Мусахонов, Шайдулов.

«Насаф»: Нематов, Давронов, Комилов (Мухитдинов, 58), Гайбуллаев (Эшмуродов, 34), Бахромов, Шала (Муртазаев, 90), Абдирахматов, Абдихоликов, Рахматов, Отубанджо (Гуломов, 58), Гудушаури (Рустамов, 58).

Эта ничья стала важным очком для позиций обеих команд в турнирной таблице, однако для «Насафа» в чемпионской гонке эта потеря может иметь серьезные последствия.