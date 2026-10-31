Стала известна цепочка ошибок, приведших к крушению поездов в Испании

·76·Мир
Стала известна цепочка ошибок, приведших к крушению поездов в Испании

В Испании 28 октября в результате столкновения двух скоростных поездов погибли 69 человек, более 200 получили ранения. Согласно предварительным данным расследования, причиной трагедии могли стать несколько технических неисправностей в системе безопасности железных дорог и решение диспетчерского центра о возобновлении движения. Об этом сообщает издание «Эл Паис».

Катастрофа произошла недалеко от города Урда в провинции Толедо, примерно в 130 километрах к югу от Мадрида. В 08:53 скоростной поезд АВЭ компании Ренфе, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался сзади в стоявший на том же пути поезд Ирё. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и упали под откос.

По данным «Эл Паис», перед инцидентом, около 08:30, произошел сбой в автоматической системе безопасности ЛЗБ, контролирующей движение поездов. Система вышла из строя из-за потери связи между компьютерами. Позже были выявлены проблемы в системе связи ГСМ-Р, рельсовых цепях и электроснабжении.

Из-за неисправности несколько поездов были остановлены автоматически. В 08:36 диспетчерский центр Адиф в Мадриде разрешил машинисту поезда Ренфе продолжить движение. Однако в это время впереди идущий поезд Ирё все еще стоял на путях.

Согласно информации, в 08:41 диспетчерский центр был уведомлен о том, что поезд Ирё не может двигаться. Его машинист в 08:48 также сообщил, что поезд все еще стоит. Несмотря на это, поезд Ренфе продолжил движение, и в 08:53 произошло столкновение.

Внимание следователей также сосредоточено на решениях, принятых диспетчерским центром. Как заявил министр Оскар Пуэнте, порядок возобновления движения поездов после сбоя мог быть применен неверно. В частности, не следовало разрешать движение поезда, идущего сзади, на обычной скорости до тех пор, пока впереди идущий состав не освободит путь.

В настоящее время специалисты изучают технические неисправности, решения диспетчерского центра и другие возможные факторы. Точные причины катастрофы станут известны после завершения расследования и публикации официального заключения.

ИспанияRenfeAdifУрда
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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