У главы Bugatti угнали автомобиль стоимостью 3 миллиона евро (видео)

·58·Мир
У главы Bugatti угнали автомобиль стоимостью 3 миллиона евро (видео)

Личный автомобиль Bugatti Чирон главы компании Bugatti Мате Римаца был угнан с территории кампуса компании в Хорватии. Примечательно, что вор легко угнал машину, так как ключи были оставлены в салоне. Однако дорогостоящий автомобиль был найден полицией Австрии менее чем через сутки. Об этом сообщает AFP.

Мате Римац рассказал, что годами оставлял ключи от своих машин в салоне. Причина заключалась в том, что его коллеги и друзья часто пользовались автомобилями для тест-драйвов или других нужд, и он не хотел, чтобы им приходилось искать ключи.

28 октября неизвестный мужчина проник на территорию кампуса компании недалеко от Загреба и угнал Bugatti Чирон с оставленным в салоне ключом. Сначала пропажу не заметили, так как знакомые и коллеги Мате Римаца также периодически пользовались этим автомобилем.

Когда стало ясно, что машина пропала, ее местоположение отследили с помощью внутренней системы телеметрии. Выяснилось, что автомобиль движется в сторону Словении. После этого Мате Римац отправился в погоню на своем Porsche 911, поддерживая связь с полицией.

Угонщик успел проехать через Словению в Австрию. Однако австрийская полиция задержала его на автозаправочной станции на автомагистрали А9 недалеко от города Грац.

По словам Мате Римаца, подозреваемый — 30-летний хорват, который заявил, что пришел в компанию просить работу, увидел ключ в салоне и решил угнать машину.

Глава компании сообщил, что не будет лично подавать жалобу на мужчину. Однако из-за высокой стоимости автомобиля правовой процесс будет продолжен полицией и прокуратурой. Угнанный Bugatti Чирон получил незначительные повреждения и нуждается в ремонте.

После инцидента Мате Римац заявил, что больше не будет оставлять ключи от своих автомобилей в салоне.

Bugatti ChironМате РимацХорватияугон автомобиля
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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