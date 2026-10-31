В одном из центральных матчей 9-го тура Английской Премьер-лиги лидер турнира — «Манчестер Сити» принимает на своем поле одну из главных сенсаций сезона — команду «Брайтон». Напряженное противостояние на стадионе «Этихад» будет обслуживать судейская бригада во главе с Крейгом Поусоном.

Самая радостная новость для узбекских любителей футбола — наш защитник Абдукадыр Хусанов вошел в основной состав «горожан» на столь важную и стратегическую игру.

Бескомпромиссная ситуация в турнирной таблице

Данная встреча имеет особое значение как противостояние двух ведущих команд, идущих в первой тройке АПЛ:

«Манчестер Сити» — лидер: По результатам прошедших 8 туров «Сити», набрав 21 очко, занимает 1-ю строчку турнирной таблицы и намерен укрепить свое лидерство;

«Брайтон» — главный преследователь: Гости, проводящие текущий сезон на подъеме, с 16 очками занимают 3-е место и готовы оказать серьезное сопротивление, чтобы сократить отрыв.

Объявлены официальные составы

Тренерские штабы обеих команд начнут матч со следующими футболистами:

«Манчестер Сити»: Джанлуиджи Доннарумма, Матеуш Нунеш, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Абдукадыр Хусанов , Эллиот Андерсон, Аюб Буадди, Илиман Ндиайе, Энцо Фернандес, Жереми Доку, Эрлинг Холанд.

«Брайтон»: Барт Вербрюгген, Лука Вушкович, Льюис Данк, Оливье Боскальи, Костинья, Паскаль Гросс, Чема Андрес, Диего Гомес, Ясин Айяри, Максим де Кёйпер, Хараламбос Костулас.

Информация об игре:

Турнир: Английская Премьер-лига (АПЛ), 9-й тур;

Встреча: «Манчестер Сити» — «Брайтон»;

Время начала: 31 октября, 20:00;

Стадион: «Этихад», Манчестер;

Главный судья: Крейг Поусон.

Тот факт, что Абдукадыр Хусанов завоевывает полное доверие в составе ведущего клуба АПЛ в центральных матчах, открывает новую страницу в истории узбекского футбола, и его действия против сильных нападающих в сегодняшней игре будут в центре внимания каждого.