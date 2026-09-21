Сколько платят за медали Азиатских игр в Центральной Азии?

В Японии с 19 сентября по 4 октября проходят КсКс летние Азиатские игры. На соревнованиях Аичи-Нагоя-2026 спортсмены из 45 стран и регионов борются за медали в 43 видах спорта.

Представители стран Центральной Азии также принимают участие в континентальном первенстве. Наряду с результатами спортсменов, интерес представляют и установленные для них государственные премии. Итак, сколько платят за медали Азиатских игр в странах региона?

Таджикистан: 150 тысяч сомони за золото

Учрежденная в Таджикистане в 2015 году Президентская премия предусматривает поощрение спортсменов, ставших победителями и призерами международных соревнований. Азиатские игры также входят в эту систему.

Согласно действующему порядку, обладателю золотой медали Азиатских игр выплачивается 150 тысяч сомони, за серебряную медаль — 100 тысяч сомони, а за бронзовую — 50 тысяч сомони. Это эквивалентно примерно 16,3 тысячам, 10,9 тысячам и 5,4 тысячам долларов США соответственно.

Казахстан: пока 10 тысяч долларов, предложено увеличить до 50 тысяч долларов

В Казахстане действующий размер вознаграждения за медали Азиатских игр составляет 10 тысяч долларов за золотую медаль, 5 тысяч за серебряную и 3 тысячи за бронзовую. Тренерам выплачивается по 5 тысяч, 3 тысячи и 2 тысячи долларов соответственно. Эти суммы выплачивались и после Азиатских игр в Ханчжоу-2022.

Перед Азиатскими играми 2026 года было разработано предложение о существенном увеличении призовых. Согласно ему, для спортсменов за золотую медаль может быть установлено 50 тысяч, за серебряную — 15 тысяч и за бронзовую — 10 тысяч долларов. А для тренеров предложено по 10 тысяч, 7 тысяч и 5 тысяч долларов соответственно.

Однако информации о том, что эти изменения официально вступили в силу, пока нет. По этой причине действующая ставка остается на уровне 10 тысяч, 5 тысяч и 3 тысяч долларов.

Кыргызстан: чемпионом Ханчжоу было выплачено 1,25 млн сомов

В Кыргызстане новые размеры вознаграждений для обладателей медалей именно к Азиатским играм 2026 года публично не объявлялись.

Поэтому ориентиром могут служить результаты прошлых Азиатских игр. После Ханчжоу-2022 кыргызстанским обладателям золотых медалей были вручены сертификаты на 1 млн 250 тысяч сомов. За серебряную медаль было выплачено вознаграждение в размере 750 тысяч сомов, а за бронзовую — 500 тысяч сомов.

Узбекистан: есть и дополнительные выплаты к основному вознаграждению

В Узбекистане поощрение спортсменов за Азиатские игры в Ханчжоу-2022 было установлено в два этапа.

Согласно постановлению Президента от 2022 года, за счет государственного бюджета предусмотрена единовременная премия в размере 5 тысяч долларов за золотую медаль, 3 тысячи за серебряную и 2 тысячи за бронзовую. Кроме того, за счет местных бюджетов спортсменам было установлено дополнительное вознаграждение в размере 300-кратного БРВ за золотую медаль, 200-кратного за серебряную и 100-кратного за бронзовую.

А в официальных источниках отмечалось, что на церемонии чествования победителей Азиатских и Параазиатских игр в Ханчжоу в декабре 2023 года спортсменам были вручены премии в размере 10 тысяч долларов за золотую медаль, 5 тысяч за серебряную и 2,5 тысячи за бронзовую. Тренерам выплачено по 5 тысяч, 2,5 тысячи и 1 250 долларов соответственно.

Туркменистан: размер вознаграждения не раскрывается

Найти открытую и официально подтвержденную информацию о денежных премиях за медали Азиатских игр в Туркменистане не удалось.

Спортивные ведомства страны сообщают об участии и результатах сборных команд, однако точные размеры денежных вознаграждений за золотые, серебряные и бронзовые медали в открытых официальных материалах не публиковались. По этой причине приводить точную сумму по Туркменистану пока некорректно.

Таким образом, системы премирования за медали Азиатских игр в Центральной Азии заметно отличаются друг от друга. Если в одних государствах действующие ставки определены, то в других новые суммы для Игр 2026 года еще официально не объявлены.