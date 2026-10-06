Почему казахстанские шахматистки, завоевавшие серебряные медали в Самарканде, остались без наград?

Представительницы женской сборной Казахстана по шахматам, завоевавшие серебряную медаль на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде в Самарканде, сообщили, что после окончания соревнований столкнулись с неожиданной проблемой. Команда не потерпела на Олимпиаде ни одного поражения и заняла второе место с 18 очками. Однако, по словам шахматисток, за этот результат государственная премия выплачена не будет.

Об этом сообщила казахстанская шахматистка Алтуа Нурман. По ее словам, члены сборной могут лишиться не только единоразового вознаграждения за результат в Самарканде, но и определенных государственных выплат.

«Я была очень удивлена»

По словам Аллуы Нурман, об этом команда узнала после возвращения в Казахстан.

Она подчеркнула, что была удивлена, когда услышала в разговоре со спортивными чиновниками, что за результат на Олимпиаде государственная награда не положена.

«Вернувшись в Казахстан, я была очень удивлена, когда нам сказали, что за это достижение нам не будет выплачена государственная премия».

Спортсменка отметила, что проблема не ограничивается лишь разовым вознаграждением. По ее словам, стало известно, что результат в Самарканде также не дает права на получение ежемесячных государственных выплат шахматисткам.

В качестве причины было указано то, что Всемирная шахматная олимпиада не включена в список соревнований, за которые выплачивается государственная премия.

Казахстанские шахматистки не проиграли ни одного матча в Самарканде

Результат женской сборной Казахстана заслуживает внимания.

Во время Олимпиады в Самарканде команда не потерпела ни одного поражения и в итоге набрала 18 очков, завоевав серебряную медаль.

То есть команда показала сильный результат на одном из важнейших командных соревнований мирового шахматного спорта.

Но, согласно заявлению Нурман, отсутствие турнира в списке спортивных мероприятий, поощряемых государством в Казахстане, препятствует финансовому стимулированию серебряной медали.

«Почему Олимпиада отсутствует в списке?»

Алла Нурман обратилась к спортивным чиновникам именно с этим вопросом.

Она подчеркнула, что Всемирная шахматная олимпиада считается одним из главных командных соревнований, в которых участвуют ведущие шахматные державы мира и где выступают шахматисты.

Поэтому спортсменка просит прояснить, почему этот турнир не был включен в перечень соревнований, за которые присуждаются государственные награды.

Вопрос Нурман касается не только премий.

Ее также интересовало, как можно решить эту ситуацию и есть ли возможность в будущем включить Всемирную шахматную олимпиаду в соответствующий государственный реестр.

Олимпиада в Самарканде завершилась исторически для Узбекистана

46-я Всемирная шахматная олимпиада проходила 16–27 сентября в Самарканде.

Соревнования завершились большим успехом и для принимающей стороны — Узбекистана. Мужская сборная Узбекистана стала чемпионом Олимпиады, записав на свой счет очередную великую победу в своей истории.

Нодирбек Абдусатторов и другие члены команды продемонстрировали высокие результаты по ходу турнира и завоевали чемпионство.

А женская сборная Казахстана с серебряной медалью стала одной из лучших команд самаркандской Олимпиады.

В Узбекистане чемпионы были награждены крупными премиями

После Олимпиады в Самарканде чемпионам в Узбекистане было уделено огромное внимание на государственном уровне.

Президент Шавкат Мирзиёев наградил членов мужской сборной Узбекистана почетными званиями.

Кроме того, в качестве президентского подарка чемпионам были вручены автомобили Volkswagen, коттеджи и денежные премии в размере 200 тысяч долларов.

Эти награды стали одним из событий, показавших, что шахматы в Узбекистане поддерживаются на уровне государственной политики.

Таким образом, Олимпиада в Самарканде завершилась с разными результатами для шахматистов двух соседних стран: если Узбекистан вошел в историю с чемпионством и крупными государственными наградами, то серебряная медаль женской сборной Казахстана подняла вопросы относительно системы премирования в стране.

Теперь ответа ждут от спортивных чиновников

После заявления Аллуы Нурман главный вопрос остается открытым: по какой причине Всемирная шахматная олимпиада не была включена в список соревнований, за которые в Казахстане выплачивается государственная премия?

Пока официальных комментариев от спортивных чиновников Казахстана по этому вопросу не поступало.

Поэтому мнение Нурман следует воспринимать как личную позицию шахматистки. Окончательную же правовую оценку статусу соревнований, порядку награждения и государственным выплатам дадут официальные разъяснения соответствующих ведомств Казахстана.

Тем не менее, результат в Самарканде показал одно: серебряная медаль на Всемирной шахматной олимпиаде стала большим спортивным достижением для женской сборной Казахстана. Теперь шахматистки ждут ответа на то, как это достижение будет оценено государством.