«В 2027 году будет большой бой»: кто станет следующим соперником непобедимого Мейвезера?
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- Флойд Мейвезер, имеющий беспроигрышный рекорд 50-0 в профессиональном боксе, заявил о своем возвращении на большой ринг и проведении супербоя в 2027 году.
- 49-летний боксер назвал в качестве потенциальных соперников Райана Гарсию, Оскара Де Ла Хойю, Мэнни Пакьяо или Конора Макгрегора.
- Спортсмен планирует провести выставочный бой против Мэтта Флойда в Таиланде в декабре в качестве подготовки к этому крупному противостоянию.
Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, завершивший свою профессиональную карьеру с безупречным рекордом 50-0, вновь удивил спортивную общественность. Звезда по прозвищу «Моней», который в феврале отметит свой 50-летний юбилей, официально объявил, что твердо намерен вернуться на большой ринг и провести супербой.
Громкое заявление в Альбукерке: кто из четырех кандидатов?
Выступая в прямом эфире во время вечера бокса в американском городе Альбукерке, Мейвезер открыто рассказал о своих планах:
«В 2027 году я хочу провести большой бой. Это может быть Райан Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо или Конор Макгрегор».
Американский боксер и раньше привлекал внимание фанатов выставочными и коммерческими поединками. В текущем году он планировал провести два выставочных боя против Майка Тайсона и Майка Замбидиса, а также реванш со своим давним соперником Мэнни Пакьяо, однако из-за различных организационных факторов эти встречи не состоялись.
Аспект / Показатель
Планы и показатели Флойда Мейвезера
Возраст и статус
49 лет (в феврале исполнится 50), бывший чемпион мира в 5 весовых категориях
Профессиональный рекорд
50 побед, 0 поражений (абсолютно непобедимый результат)
Срок большого боя
2027 год
Основные кандидаты
Райан Гарсия, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя
Ближайший бой
В декабре в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда
Статус боя
Выставочная «разминка» перед поединком с Гарсией
«Возраст — это лишь цифры, а настоящее мастерство не исчезает. Возвращение Мейвезера на большую сцену — это гарантия очередного кассового шоу рекордного уровня для мира спорта».
«Разминка» в Таиланде и прицел на Райана Гарсию
Недавно 49-летний боксер сообщил, что в декабре выйдет на ринг в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда. Примечательно, что Мейвезер расценивает этот выставочный поединок не просто как рядовую встречу, а как личную «разминку» перед потенциальным боем против чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии.
Если стороны достигнут соглашения, рекорд Мейвезера, установленный в 2017 году в бою против звезды UFC Конора Макгрегора, может быть побит, и мир может увидеть очередное глобальное шоу, которое станет самым прибыльным в истории бокса.
Как вы думаете, чем закончится бой 50-летнего Флойда Мейвезера против Райана Гарсии или Конора Макгрегора? Сможет ли легендарный чемпион снова победить? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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