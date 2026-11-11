«В 2027 году будет большой бой»: кто станет следующим соперником непобедимого Мейвезера?

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«В 2027 году будет большой бой»: кто станет следующим соперником непобедимого Мейвезера?
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  • Флойд Мейвезер, имеющий беспроигрышный рекорд 50-0 в профессиональном боксе, заявил о своем возвращении на большой ринг и проведении супербоя в 2027 году.
  • 49-летний боксер назвал в качестве потенциальных соперников Райана Гарсию, Оскара Де Ла Хойю, Мэнни Пакьяо или Конора Макгрегора.
  • Спортсмен планирует провести выставочный бой против Мэтта Флойда в Таиланде в декабре в качестве подготовки к этому крупному противостоянию.

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, завершивший свою профессиональную карьеру с безупречным рекордом 50-0, вновь удивил спортивную общественность. Звезда по прозвищу «Моней», который в феврале отметит свой 50-летний юбилей, официально объявил, что твердо намерен вернуться на большой ринг и провести супербой.

Громкое заявление в Альбукерке: кто из четырех кандидатов?

Выступая в прямом эфире во время вечера бокса в американском городе Альбукерке, Мейвезер открыто рассказал о своих планах:

«В 2027 году я хочу провести большой бой. Это может быть Райан Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо или Конор Макгрегор».

Американский боксер и раньше привлекал внимание фанатов выставочными и коммерческими поединками. В текущем году он планировал провести два выставочных боя против Майка Тайсона и Майка Замбидиса, а также реванш со своим давним соперником Мэнни Пакьяо, однако из-за различных организационных факторов эти встречи не состоялись.

Аспект / Показатель

Планы и показатели Флойда Мейвезера

Возраст и статус

49 лет (в феврале исполнится 50), бывший чемпион мира в 5 весовых категориях

Профессиональный рекорд

50 побед, 0 поражений (абсолютно непобедимый результат)

Срок большого боя

2027 год

Основные кандидаты

Райан Гарсия, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя

Ближайший бой

В декабре в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда

Статус боя

Выставочная «разминка» перед поединком с Гарсией

«Возраст — это лишь цифры, а настоящее мастерство не исчезает. Возвращение Мейвезера на большую сцену — это гарантия очередного кассового шоу рекордного уровня для мира спорта».

«Разминка» в Таиланде и прицел на Райана Гарсию

Недавно 49-летний боксер сообщил, что в декабре выйдет на ринг в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда. Примечательно, что Мейвезер расценивает этот выставочный поединок не просто как рядовую встречу, а как личную «разминку» перед потенциальным боем против чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии.

Если стороны достигнут соглашения, рекорд Мейвезера, установленный в 2017 году в бою против звезды UFC Конора Макгрегора, может быть побит, и мир может увидеть очередное глобальное шоу, которое станет самым прибыльным в истории бокса.

Как вы думаете, чем закончится бой 50-летнего Флойда Мейвезера против Райана Гарсии или Конора Макгрегора? Сможет ли легендарный чемпион снова победить? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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