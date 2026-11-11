«В 2027 году будет большой бой»: кто станет следующим соперником непобедимого Мейвезера?

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер, завершивший свою профессиональную карьеру с безупречным рекордом 50-0, вновь удивил спортивную общественность. Звезда по прозвищу «Моней», который в феврале отметит свой 50-летний юбилей, официально объявил, что твердо намерен вернуться на большой ринг и провести супербой.

Громкое заявление в Альбукерке: кто из четырех кандидатов?

Выступая в прямом эфире во время вечера бокса в американском городе Альбукерке, Мейвезер открыто рассказал о своих планах:

«В 2027 году я хочу провести большой бой. Это может быть Райан Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Мэнни Пакьяо или Конор Макгрегор».

Американский боксер и раньше привлекал внимание фанатов выставочными и коммерческими поединками. В текущем году он планировал провести два выставочных боя против Майка Тайсона и Майка Замбидиса, а также реванш со своим давним соперником Мэнни Пакьяо, однако из-за различных организационных факторов эти встречи не состоялись.

Аспект / Показатель Планы и показатели Флойда Мейвезера Возраст и статус 49 лет (в феврале исполнится 50), бывший чемпион мира в 5 весовых категориях Профессиональный рекорд 50 побед, 0 поражений (абсолютно непобедимый результат) Срок большого боя 2027 год Основные кандидаты Райан Гарсия, Конор Макгрегор, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя Ближайший бой В декабре в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда Статус боя Выставочная «разминка» перед поединком с Гарсией

«Возраст — это лишь цифры, а настоящее мастерство не исчезает. Возвращение Мейвезера на большую сцену — это гарантия очередного кассового шоу рекордного уровня для мира спорта».

«Разминка» в Таиланде и прицел на Райана Гарсию

Недавно 49-летний боксер сообщил, что в декабре выйдет на ринг в Таиланде против австралийца Мэтта Флойда. Примечательно, что Мейвезер расценивает этот выставочный поединок не просто как рядовую встречу, а как личную «разминку» перед потенциальным боем против чемпиона WBC в полусреднем весе Райана Гарсии.

Если стороны достигнут соглашения, рекорд Мейвезера, установленный в 2017 году в бою против звезды UFC Конора Макгрегора, может быть побит, и мир может увидеть очередное глобальное шоу, которое станет самым прибыльным в истории бокса.

Как вы думаете, чем закончится бой 50-летнего Флойда Мейвезера против Райана Гарсии или Конора Макгрегора? Сможет ли легендарный чемпион снова победить? Оставляйте свое мнение в комментариях!