Райан Гарсия показал совместное фото с 79-летним Арнольдом Шварценеггером

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Райан Гарсия показал совместное фото с 79-летним Арнольдом Шварценеггером

Обладатель пояса WBC в полусреднем весе, знаменитый мастер кожаной перчатки мексиканского происхождения Райан Гарсия встретился с живой легендой Голливуда, 79-летним Арнольдом Шварценеггером. Звезда профессионального бокса опубликовал на своей странице в социальных сетях совместную фотографию с известным актером и оставил к ней теплый комментарий.

Американский боксер коротко и искренне охарактеризовал снимок со знаменитой кинозвездой словами «Великодушный мужчина».

После яркой победы на ринге

Райан Гарсия совсем недавно отпраздновал очередную громкую победу на ринге:

  • Быстрый триумф 13 сентября: Гарсия вышел на ринг в главном бою вечера «Zuffa Boxing», организованного в ночь на 13 сентября;

  • Разгром британского соперника: Он провел поединок против известного 29-летнего британского боксера Конора Бенна и одержал уверенную победу, нокаутировав соперника технически уже во 2-м раунде.

Арнольд Шварценеггер: Легенда кино и политик

79-летний Арнольд Шварценеггер, встретившийся с Райаном Гарсией, оставил огромный след не только в спорте и кино, но и в государственном управлении:

  • Политическая деятельность: Он успешно работал в качестве 38-го губернатора Калифорнии — одного из крупнейших штатов США;

  • Должность в стриминговом гиганте: В настоящее время Шварценеггер занимает должность генерального директора по экшн-проектам на популярной стриминговой платформе Netflix;

  • Культовые роли: Актер стал всемирно любимым киногероем всех времен благодаря своим неповторимым образам во франшизах «Терминатор», «Неудержимые» (The Expendables) и десятках других известных картин.

Такая встреча звезд бокса и Голливуда была встречена с большим интересом любителями спорта и кино в социальных сетях.

Райан ГарсияАрнольд ШварценеггерZuffa BoxingКонор Бенн
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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