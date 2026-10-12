Райан Гарсия показал совместное фото с 79-летним Арнольдом Шварценеггером

Обладатель пояса WBC в полусреднем весе, знаменитый мастер кожаной перчатки мексиканского происхождения Райан Гарсия встретился с живой легендой Голливуда, 79-летним Арнольдом Шварценеггером. Звезда профессионального бокса опубликовал на своей странице в социальных сетях совместную фотографию с известным актером и оставил к ней теплый комментарий.

Американский боксер коротко и искренне охарактеризовал снимок со знаменитой кинозвездой словами «Великодушный мужчина».

После яркой победы на ринге

Райан Гарсия совсем недавно отпраздновал очередную громкую победу на ринге:

Быстрый триумф 13 сентября: Гарсия вышел на ринг в главном бою вечера «Zuffa Boxing» , организованного в ночь на 13 сентября;

Разгром британского соперника: Он провел поединок против известного 29-летнего британского боксера Конора Бенна и одержал уверенную победу, нокаутировав соперника технически уже во 2-м раунде.

Арнольд Шварценеггер: Легенда кино и политик

79-летний Арнольд Шварценеггер, встретившийся с Райаном Гарсией, оставил огромный след не только в спорте и кино, но и в государственном управлении:

Политическая деятельность: Он успешно работал в качестве 38-го губернатора Калифорнии — одного из крупнейших штатов США;

Должность в стриминговом гиганте: В настоящее время Шварценеггер занимает должность генерального директора по экшн-проектам на популярной стриминговой платформе Netflix ;

Культовые роли: Актер стал всемирно любимым киногероем всех времен благодаря своим неповторимым образам во франшизах «Терминатор», «Неудержимые» (The Expendables) и десятках других известных картин.

Такая встреча звезд бокса и Голливуда была встречена с большим интересом любителями спорта и кино в социальных сетях.