«Я не смотрю матчи ПСЖ, а «Реал» не имеет равных»: неожиданное признание Марка Кукурельи

Испанский защитник Марк Кукурелья, совершивший в начале текущего сезона громкий переход из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», раскрыл интересные подробности о нынешней мощи своей новой команды и личной жизни. В интервью авторитетному испанскому изданию Mundo Deportivo опытный фланговый защитник открыто заявил, что на сегодняшний день считает «Королевский клуб» самой сильной и совершенной командой континента.

Темп «Реала» и сравнение с ПСЖ: мнение Кукурельи

Кукурелья особо отметил, что нынешний уровень игры мадридцев и их уверенные действия на поле превосходят любого соперника:

«На сегодняшний день мы считаем «Реал» лучшей командой Европы. Они набрали потрясающий темп и провели множество успешных матчей. Уверенность команды в своих силах находится на удивительно высоком уровне».

Также, когда футболиста попросили сравнить «Реал» с французским грандом — «ПСЖ», который в последние годы совершает крупные трансферы и развивает свой проект, он ответил с присущей ему искренностью.