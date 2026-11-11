«Я не смотрю матчи ПСЖ, а «Реал» не имеет равных»: неожиданное признание Марка Кукурельи
Испанский защитник Марк Кукурелья, совершивший в начале текущего сезона громкий переход из лондонского «Челси» в мадридский «Реал», раскрыл интересные подробности о нынешней мощи своей новой команды и личной жизни. В интервью авторитетному испанскому изданию Mundo Deportivo опытный фланговый защитник открыто заявил, что на сегодняшний день считает «Королевский клуб» самой сильной и совершенной командой континента.
Темп «Реала» и сравнение с ПСЖ: мнение Кукурельи
Кукурелья особо отметил, что нынешний уровень игры мадридцев и их уверенные действия на поле превосходят любого соперника:
«На сегодняшний день мы считаем «Реал» лучшей командой Европы. Они набрали потрясающий темп и провели множество успешных матчей. Уверенность команды в своих силах находится на удивительно высоком уровне».
Также, когда футболиста попросили сравнить «Реал» с французским грандом — «ПСЖ», который в последние годы совершает крупные трансферы и развивает свой проект, он ответил с присущей ему искренностью.
Показатель / Тема
Мнение и детали Марка Кукурельи
Герой
Марк Кукурелья (защитник сборной Испании и «Реал Мадрида»)
История трансфера
В начале сезона перешел из лондонского «Челси» в Мадрид
Команда №1 в Европе
«Реал Мадрид» (из-за стабильной игры, высокой скорости и уверенности)
Оценка «ПСЖ»
Отличный проект и созвездие звезд, но «Реал» сильнее их
Привычка смотреть футбол по ТВ
Практически не смотрит футбол (даже не видел матч «Барселона» – «ПСЖ»)
Причина не смотреть футбол
Посвящает свободное время семье и воспитанию детей
Источник
Издание Mundo Deportivo
«ПСЖ — сильный соперник, но, честно говоря, я не смотрю их матчи. Я даже не смотрел игру против моей бывшей команды — «Барселоны». В свободное время я предпочитаю проводить время с детьми, а не смотреть футбол. Тем не менее, на данный момент «Реал» кажется мне во всех отношениях сильнее».
Максимальная самоотдача на поле, дома — любящий отец
В то время как многие профессиональные спортсмены тратят свободное время на тщательный просмотр игр соперников, Марк Кукурелья выбрал совершенно иную жизненную философию. По его словам, то, что он редко смотрит футбол по телевизору, связано не с отсутствием любви к спорту, а с семейными обязательствами и желанием проводить время с детьми.
Успевший адаптироваться в Мадриде защитник не только прочно закрепился в основном составе на «Сантьяго Бернабеу», но и быстро влился в психологическую атмосферу своих товарищей по команде.
А как вы считаете, является ли на данный момент «Реал Мадрид» явным фаворитом среди всех соперников в Лиге чемпионов, включая «ПСЖ»? Оставляйте свое мнение в комментариях!
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