Один из самых результативных бомбардиров мирового футбола, звезда «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд открыл для своих поклонников неожиданную грань своей личности. Форвард, получивший прозвище «современный викинг» за свою физическую мощь и боевой стиль на футбольном поле, рассказал о своем глубоком интересе к древним рукописям и истории Норвегии.

«Королевские саги» 1594 года и выставка в родном городе

В муниципалитете Тиме, где прошло детство Холанда, была организована специальная выставка по случаю приобретения уникального образца национального наследия Норвегии — книги «Королевские саги», изданной в 1594 году. Футболист, принявший участие в презентации выставки, отметил, что образ жизни его предков и исторические источники вдохновляли его с самого детства.

Известное норвежское издание ВГ привело искренние слова форварда на выставке:

«История викингов всегда меня интересовала. Эта история, предметы повседневного быта той эпохи и корабли для меня невероятно удивительны. Я живу своей мечтой, но, к сожалению, такая возможность выпадает не каждому. Я был свидетелем того, как книги помогают многим людям мечтать и воплощать эти мечты в реальность».

Показатель / Информация Детали Герой Эрлинг Холанд («Манчестер Сити» и сборная Норвегии) Место проведения мероприятия Муниципалитет Тиме (Норвегия) Основной исторический источник Произведение «Королевские саги» Дата публикации книги 1594 год (уникальная рукопись возрастом 432 года) Историческая значимость Один из основных источников о Норвегии и государстве викингов Источник Издание ВГ

Духовный облик вне поля

«Королевские саги» являются одним из самых ценных литературных и исторических памятников, отражающих историю норвежской государственности, средневековых правителей и скандинавских воинов.

Эта инициатива Холанда и его внимание к чтению книг еще раз показали, что он не только звезда, любимая миллионами болельщиков, но и личность, с глубоким уважением относящаяся к своим национальным корням и культурному наследию.

Как вы считаете, насколько сильно продвижение истории и национальных ценностей современными спортивными звездами влияет на воспитание молодого поколения? Оставляйте свое мнение в комментариях!