Что сказал Томас Тухель после победы над Испанией?

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Что сказал Томас Тухель после победы над Испанией?
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  • Сборная Англии одержала победу над Испанией со счетом 3:2 в рамках Лиги наций.
  • Это было крайне напряженное и интенсивное противостояние.
  • Главный тренер Томас Тухель высоко оценил действия команды на поле и ее превосходство над соперником.

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими мыслями после крайне напряженного и интенсивного выездного матча против Испании в рамках Лиги наций (3:2). Немецкий специалист не скрывал своего удовлетворения игрой команды.

«Мы действовали на высоком уровне от начала до конца»

После матча в Мадриде ИТВ Тухель высоко оценил действия команды на поле. По его словам, англичане во всех аспектах превзошли соперника:

«В целом мы провели отличный матч. Мы играли лучше соперника и действовали на высоком уровне от начала до конца. Мы знали, что нам нужна идеальная игра, и выложились на полную. Мы были смелы с мячом и терпеливы без него», — сказал главный тренер.

Матч и показатели команды

Детали

Турнир и стадия

Лига наций УЕФА, 6-й тур

Центральный матч

Испания — Англия (2:3)

Мнение главного тренера

Высокий прессинг на чужом поле и заслуженная победа

Основная проблема

Судейские решения (вопрос с красной карточкой и пенальти)

Судейские решения и сложные последние минуты

В то же время немецкий специалист остановился на некоторых спорных моментах встречи, в частности на серьезных наказаниях. Он подчеркнул, что ему нужно разобраться, почему за один эпизод были назначены и пенальти, и красная карточка:

«Красная карточка и пенальти — серьезные решения. Мне нужно понять, почему за один эпизод применили двойное наказание. Следующие 30 минут показались очень долгими. Но я не хочу заострять на этом внимание. В игре, которую мы показывали до 60-й минуты, было много позитива. Мы полностью заслужили победу», — добавил Тухель.

Важным фактором было отмечено, что по ходу матча англичане закрывали свободные зоны на своей половине поля, активно прессинговали соперника, а командный дух был на самом высоком уровне.

Как вы считаете, сможет ли сборная Англии под руководством Томаса Тухеля выиграть Лигу наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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