Томас Тухель поставил жесткое условие Гарри Магуайру и поставил точку в его будущем в сборной

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель принял ряд жестких и бескомпромиссных решений при объявлении очередного состава. Специалист начал устанавливать новую культуру и дисциплину в команде во время подготовки к матчам Лиги наций. На фоне этих изменений защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр вновь остался вне состава, и его карьера в национальной команде оказалась под вопросом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным иксбт.ком, Магуайр был вновь исключен из состава сборной из-за скандальных ситуаций и массового недовольства, возникших после неудачного чемпионата мира. Вместо опытного защитника Тухель вызвал в команду игрока «Эвертона» Джаррада Брэнтуэйта. Этот выбор ясно показывает, что двери для возвращения Гарри на международную арену постепенно закрываются.

Недовольство Магуайра и его матери

Конфликт, возникший перед чемпионатом мира, был открыто раскритикован самим футболистом и его близкими. В частности, мать Гарри Магуайра заявила, что она полностью разочарована тем, что ее сын не был включен в состав, и открыто выразила свое возмущение. Такое общественное давление и открытое выражение недовольства со стороны игрока совершенно не понравились немецкому специалисту.

Комментируя эту ситуацию на пресс-конференции, Томас Тухель подчеркнул, что действия игрока принесли команде только вред. «Это ничем не помогает. Я не буду припоминать ему это всю жизнь, потому что я не такой человек, но мне это не понравилось», — сказал главный тренер.

Шанс для Трента Александер-Арнольда

В отличие от Гарри Магуайра, защитник «Реал Мадрид» Трент Александер-Арнольд получил шанс вернуться в сборную. Место, освободившееся из-за травм лидеров «Арсенала» и «Челси», открыло двери в национальную команду для Трента. Хотя Тухель признает талант футболиста, он предъявил к нему серьезные требования по игре в обороне.

По мнению главного тренера, Александер-Арнольд должен кардинально улучшить свои действия в защите. «Я знаю о его таланте, я также слышал, как сильно он стремится играть в футболке национальной сборной. Теперь для него настал подходящий момент, чтобы проявить себя», — добавил Тухель.