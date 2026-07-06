Томас Тухель недоволен решением ФИФА: обратится ли Гарри Кейн за помощью к Дональду Трампу?

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель подверг резкой критике отсутствие последовательности в дисциплинарных решениях ФИФА. Немецкий специалист выразил свое недовольство с долей ироничного сарказма после ситуации с нападающим сборной США Фоларином Балоганом. Этот инцидент вызывает жаркие споры в международном футбольном сообществе. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Дело в том, что, несмотря на прямую красную карточку, полученную звездой сборной США Фоларином Балоганом в матче против Боснии и Hzеговины, ФИФА применила 27-ю статью дисциплинарного кодекса и отложила его дисквалификацию. В результате футболист получил право выйти на поле в матче 1/8 финала против Бельгии. Как сообщает издание Goal.com, Томас Тухель не скрывал своего удивления таким решением.

Политическое вмешательство и решение ФИФА

Сообщения о вмешательстве новоизбранного президента США Дональда Трампа придали ситуации политический окрас. По имеющимся данным, Трамп связался с президентом ФИФА Джанни Инфантино и попросил рассмотреть вопрос Балогана. После этого Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social высоко оценил капитана сборной Англии Гарри Кейна, назвав его «ВЕЛИКОЛЕПНЫМ игроком».

После победы Англии над Мексикой со счетом 3:2 Томасу Тухелю задали вопрос, должен ли Гарри Кейн также обратиться к Трампу за помощью, чтобы отменить красную карточку его товарища по команде Джарелла Куансы. Джарелл Куанса был удален с поля в матче с Мексикой. Тухель ответил на этот вопрос с иронией: «Возможно, это хорошая отправная точка».

Проблема несогласованности решений

Томас Тухель обеспокоен тем, что пересмотр решений, принятых судьями и системой VAR, подрывает логические основы футбола. По его мнению, если каждая желтая или красная карточка будет обжаловаться и отменяться под политическим давлением, порядок игры будет нарушен.

«Где это остановится? Я перестал понимать правила. Если желтая карточка Деклана Райса была ошибочной, ее тоже вернут? Или карточку, полученную Майклом Олисе из Франции? Мы теперь можем бесконечно спорить по поводу каждого решения. Я хочу знать, где проводится черта, но у меня нет ответа на этот вопрос», — подчеркнул тренер.

В настоящее время сборная Англии ожидает окончательного решения по дисквалификации Джарелла Куансы. Однако прецедент с Балоганом усилил подозрения в том, что правила в футбольном мире не для всех одинаковы. «Три льва» под руководством Томаса Тухеля продолжают подготовку к следующим важным матчам.