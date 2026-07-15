Есть ли конфликт между Томасом Тухелем и Джудом Беллингемом? Ситуация в сборной Англии прояснилась

Отношения между главным тренером сборной Англии Томасом Тухелем и лидером команды Джудом Беллингемом в последние дни находятся в центре внимания мировой спортивной прессы. После недопонимания, возникшего по итогам драматичного четвертьфинального матча против Норвегии, тренер решил прояснить ситуацию. Тухель подчеркнул, что между ним и футболистом нет никакого конфликта, и они близки как никогда. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Развитие событий началось после победы Англии над Норвегией со счетом 2:1. Несмотря на то, что команда завоевала путевку в полуфинал, Томас Тухель не скрывал, что недоволен качеством игры. Звезда «Реал Мадрида» Джуд Беллингем, отвечая на критические высказывания тренера, выразил свое недовольство, отметив, что команде нужно больше позитивной энергии и поддержки.

Роль прессы и неверные интерпретации

В интервью талкСПОРТ Томас Тухель отметил, что представители СМИ преувеличили ситуацию. По мнению тренера, журналисты вырвали его слова из контекста и передали их Беллингему. «Я оценил игру футболиста как игру мирового уровня, но интервьюер убрал все похвалы и передал Джуду только критическую часть. Конечно, для игрока, который отдал все силы на поле в течение 120 минут, эмоциональная реакция в такой ситуации естественна», — пояснил немецкий специалист.

Напомним, что отношения между тренером и футболистом немного охладели в прошлом году после того, как мать Тухеля раскритиковала поведение Беллингема на поле. Хотя тогда извинения были принесены, ситуация после игры с Норвегией выглядела как обновление «старых ран». Однако Тухель твердо настаивает на том, что атмосфера внутри команды отличная и никаких «трещин» нет.

Ситуация перед полуфиналом

В своем коротком интервью Беллингем намекнул на то, что Тухель не был игроком высокого уровня, и поэтому может не понимать, насколько сложно играть против таких нападающих, как Эрлинг Холанд. Тухель спокойно отреагировал на эти слова, заявив, что его тренерский опыт и авторитет не ограничиваются его карьерой футболиста. По его словам, на общем собрании, состоявшемся на следующий день, все вопросы были решены.

Сборная Англии в настоящее время серьезно готовится к полуфинальному матчу против Аргентины. Ожидается, что этот диалог между Тухелем и Беллингемом послужит дальнейшему укреплению внутреннего единства команды. По словам тренера, в такой конкурентной среде различие мнений — нормальное явление, которое только подталкивает команду к победе.

Сейчас в лагере «трех львов» энергия и боевой дух на высоком уровне. Джуд Беллингем остается главной движущей силой команды, и Томас Тухель продолжает высоко оценивать каждое его действие на поле. Английские болельщики надеются, что это небольшое недопонимание не помешает стремлению команды к чемпионству мира.