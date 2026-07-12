Томас Тухель объяснил, почему Деклан Райс был заменен

·37·Спорт
Томас Тухель объяснил, почему Деклан Райс был заменен

После трудной победы сборной Англии над Норвегией в четвертьфинале чемпионата мира многих мучил один вопрос: почему лидер стартового состава Деклан Райс покинул поле в перерыве? Главный тренер команды Томас Тухель сообщил, что за этим неожиданным решением стояли не только тактические соображения, но и серьезные опасения по поводу здоровья футболиста. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В матче, прошедшем в Майами, Англия одержала победу со счетом 2:1 и вышла в полуфинал. Однако после первого тайма, когда счет был 1:0 в пользу Норвегии, Тухель решил заменить полузащитника «Арсенала». Это решение стало неожиданностью для многих, так как Райс считается одним из самых стабильных игроков средней линии команды.

Тактические изменения и жара во Флориде

Согласно сообщению Goal.com, Томас Тухель объяснил это решение экстремально жаркими и влажными погодными условиями в штате Флорида. Тренер отметил, что игроки команды испытывали физические трудности из-за зноя. В частности, Эзри Конса столкнулся с мышечными спазмами, а в случае с Декланом Райсом тренер стремился усилить атакующий потенциал.

В перерыве Тухель изменил игровую схему, выпустив на поле таких атакующих игроков, как Букайо Сака и Эберечи Эзе. «Мы приняли это решение, когда уступали 0:1, и я не изменил своего мнения даже после того, как счет сравнялся. Это было необходимо, чтобы дать команде агрессивный сигнал. Мы должны были действовать ближе к штрафной площади соперника», — говорит немецкий специалист.

Однако тактика была не единственной причиной. Деклан Райс перед этим важным матчем столкнулся с проблемами со здоровьем. Из-за болезни он пропустил две тренировки подряд и не успел полностью восстановиться к игре. Тухель признался, что заранее знал, что футболист не сможет играть на высоких скоростях все 90 минут.

Стратегия экономии замен

По словам тренера, он старался экономить замены, учитывая вероятность того, что встреча может затянуться на дополнительное время (120 минут). Если бы Райс устал в середине второго тайма, это привело бы к вынужденной замене, что могло бы ограничить возможности тренера в концовке игры. Поэтому замена в перерыве была признана стратегически самым верным решением.

Теперь сборную Англии в полуфинале ждет Аргентина во главе с Лионельем Месси. Перед этим важным противостоянием команда отправится в Канзас-Сити. Тухель заявил, что снизит интенсивность тренировок для восстановления игроков, а основное внимание будет уделено улучшению физического состояния таких лидеров, как Деклан Райс.

Победа, добытая благодаря дублю Джуда Беллингема, несомненно, придаст англичанам психологическое преимущество. Но в матче против Аргентины полная готовность опорного полузащитника уровня Деклана Райса будет иметь решающее значение для Англии на пути к финалу.

АнглияДеклан РисеТомас ТухелЖаҳон ЧемпионатиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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