Лига наций: почему Зидан обеспокоен, несмотря на первое место Франции в группе

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Лига наций: почему Зидан обеспокоен, несмотря на первое место Франции в группе
КороткоПодготовлено с помощью ИИПоказать
  • Сборная Франции победила Турцию со счетом 2:1 в последнем туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
  • Команда заняла первое место в группе с 13 очками и получила путевку в плей-офф.
  • Несмотря на победу, главный тренер Зинедин Зидан выразил недовольство действиями команды в прессинге и обороне.
  • Он подчеркнул, что серьезно обеспокоен содержанием игры.

Сборная Франции Лига наций УЕФА в последнем туре группового этапа на своем поле приняла Турцию и одержала непростую победу (2:1). В составе «трехцветных» отличился игрок соперника, забивший в свои ворота (автогол), а автором точного удара стал Эли Жуниор Крупи. Турки же забили гол престижа в самом конце встречи — на 90-й минуте.

«Содержание сегодняшней игры вызывает у меня определенное беспокойство»

Тем не менее, главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан ТФ1 в интервью телеканалу открыто заявил, что не полностью удовлетворен победой. По его словам, действия команды в прессинге и обороне вызвали серьезные вопросы:

«Нашей главной целью был выход из группы, и мы выполнили эту задачу. Но содержание сегодняшней игры вызывает у меня определенное беспокойство. Особенно в плане прессинга — мы предоставили соперникам слишком много возможностей. Это выглядело очень плохо», — сказал опытный специалист.

Результаты матча и группы

Детали

Счет матча

Франция — Турция 2:1

Авторы голов

Топсу (автогол), Крупи — Бардакчи

Место Франции в группе

1-е место с 13 очками (путевка в плей-офф)

Другие команды в группе

Бельгия (12 очков), Италия (10 очков), Турция (0 очков)

Указания в перерыве и самоотдача игроков

Тренер отметил, что в перерыве пытался исправить допущенные ошибки, после чего во втором тайме игра немного улучшилась. В то же время Зидан напомнил, что проблема не только в защитниках, и вся команда должна обороняться сообща:

«Проблема не только в защитниках — вся команда обороняется вместе. Я недоволен многими аспектами, но при этом я видел, что игроки не жалели сил на поле — для меня это самое главное», — добавил Зидан.

Стоит отметить, что после этой победы сборная Франции завершила групповой этап на первом месте с 13 очками . Остальные места в группе распределились следующим образом: Бельгия заняла второе место с 12 очками, Италия — третье с 10 очками, а Турция не смогла набрать ни одного очка.

Как вы считаете, сможет ли сборная Франции под руководством Зинедина Зидана усилить свою игру в решающей стадии Лиги наций? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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