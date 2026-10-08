Бектемир Меликузиев отверг денежное предложение чемпиона WBA Хайме Мунгии

·52·Спорт
Бектемир Меликузиев отверг денежное предложение чемпиона WBA Хайме Мунгии

Вокруг одного из самых ожидаемых и жарких боев года в профессиональном боксе в суперсреднем весе нарастает напряжение. Переговоры между действующим чемпионом мира по версии WBA, мексиканцем Хайме Мунгией и официальным претендентом на этот пояс, мастером кожаной перчатки из Узбекистана Бектемиром Меликузиевым приняли неожиданный оборот.

Команда мексиканского боксера предложила Бектемиру финансовую компенсацию с целью отложить этот обязательный бой за защиту титула, однако твердая позиция нашего соотечественника разрушила планы чемпиона.

Уловка Мунгии: Внеочередной бой и «отступные»

Мексиканская сторона пытается избежать сложного поединка с официальным претендентом:

  • Выбор альтернативного соперника: Штаб Хайме Мунгии заявил о намерении провести добровольный бой против Кейбера Гонсалеса перед тем, как выйти на ринг с Меликузиевым;

  • Предложение «Степ-асиде»: Для реализации этого плана они предложили Бектемиру Меликузиеву специальную сумму (степ-асиде моней) за то, чтобы он временно уступил свою очередь и подождал;

  • Попытка избежать риска: Эксперты расценивают этот шаг Мунгии как желание обезопасить себя от тяжелых ударов узбекского боксера и снизить риск потери пояса.

«Правила должны соблюдаться»: Твердый ответ Бектемира

Бектемир Меликузиев резко отверг это предложение мексиканцев, открыто заявив, что не променяет спортивные принципы и правила на деньги:

  • Главное — не материальное, а чемпионство: «Правила нужно уважать. Я готов драться даже бесплатно!» — подчеркнул Меликузиев;

  • Слава на первом месте: Мастер кожаной перчатки из Узбекистана в очередной доказал, что его главная цель — не заработок, а выход на ринг и завоевание чемпионского пояса WBA для Узбекистана.

Требование WBA и дедлайн: До промоутерских торгов осталось недолго

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) установила для сторон четкие временные рамки:

  • Официальный приказ: Организация 21 сентября издала официальный приказ об организации боя Мунгия — Меликузиев;

  • Крайний срок — 21 октября: Промоутерам двух боксеров дано время до 21 октября текущего года для достижения взаимного соглашения;

  • Промоутерские торги (пурсе бид): Если в установленный срок стороны не придут к компромиссу в переговорах, будет объявлена дата официальных открытых торгов на право организации боя, и сторона, предложившая наибольшую сумму, организует бой по своему усмотрению.

Несмотря на попытки Мунгии отсрочить бой, столь боевой и решительный настрой Бектемира Меликузиева еще больше подогрел глобальный интерес к этому титульному поединку. В настоящее время все взоры прикованы к сроку завершения переговоров 21 октября.

Хайме МунгияБектемир Меликузиевчемпионство WBAсуперсредний вес
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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