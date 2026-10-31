Испытание перед титульным боем: подробности следующего поединка Бектемира Меликузиева

Стали известны подробности следующего боя узбекского мастера кожаной перчатки Бектемира Меликузиева, который является официальным и обязательным претендентом на чемпионский пояс WBA во втором среднем весе. В ожидании большого титульного поединка наш соотечественник выйдет на ринг в ближайшие дни, чтобы поддерживать свою спортивную форму.

Меликузиев проведет бой 6 ноября в рамках престижного вечера профессионального бокса Мука Боксинг, который состоится в городе Дубай, Объединенные Арабские Эмираты.

Промежуточный бой перед чемпионским поединком: каков план?

Этот бой узбекского боксера послужит последним этапом подготовки перед самым важным столкновением в его карьере:

Основная цель сохраняется: Бектемир Меликузиев ожидает главный чемпионский (титульный) бой в этом весе, который запланирован после поединка мексиканской звезды Хайме Мунгии против Никиты Зона;

Боевая практика: Чтобы надолго не оставаться без боев и сохранить соревновательный тонус, команда нашего боксера приняла решение провести дополнительный поединок в этот промежуток времени;

Вопрос с соперником: Имя вероятного оппонента Меликузиева на 6 ноября пока не разглашается, однако ожидается, что промоутеры официально объявят его в ближайшие дни.

Этот поединок в Дубае станет для Бектемира важным трамплином перед большим испытанием за пояс чемпиона мира и позволит укрепить статус абсолютного лидера в рейтинге WBA.