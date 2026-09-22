«Приказ отдан»: официально утвержден чемпионский бой Бектемира Меликузиева против Хайме Мунгии

В истории узбекского профессионального бокса на пороге открытия новая золотая страница: Всемирная боксерская ассоциация (WBA), одна из самых влиятельных боксерских организаций мира, приняла твердое решение о проведении официального чемпионского боя в суперсреднем весе. Чемпионский комитет организации официально распорядился провести поединок за защиту чемпионского пояса между действующим чемпионом мира WBA, мексиканской звездой Хайме Мунгией, и официальным претендентом №1 в этом весе Бектемиром «Бек Булли» Меликузиевым.

Согласно регламенту WBA, командам обоих боксеров предоставлен 30-дневный срок для переговоров до 21 октября, чтобы согласовать все организационные и финансовые условия. Срок обязательной защиты для Мунгии, завоевавшего чемпионский титул в мае 2026 года на знаменитой арене «Т-Мобиле Арена» в Лас-Вегасе, уже истек, и он обязан выйти на ринг против лидера рейтинга Меликузиева, чтобы сохранить пояс. Если стороны не придут к соглашению в установленный срок, этот центральный бой будет выставлен на промоутерские торги (пурсе бид).

Итак, Бектемир Меликузиев нокаутировав одного из самых опасных представителей мексиканской школы бокса, в Узбекистан сможет ли привезти пояс абсолютного чемпиона мира, попытается ли Мунгия избежать встречи с «узбекским львиным сердцем» и состоится ли бой в Лас-Вегасе или другом мегаполисе?

«30-дневный дедлайн, приказ WBA и реванш в Лас-Вегасе»: 5 ключевых моментов чемпионского противостояния

Самые важные факты о решении WBA и предстоящем историческом супербое:

Официальный приказ WBA: Организация дала официальное указание по поводу поединка чемпиона Хайме Мунгии и обязательного претендента Бектемира Меликузиева;

30-дневный срок до 21 октября: Промоутеры боксеров должны достичь соглашения в течение 30 дней, чтобы утвердить дату и место проведения боя;

Мунгии не уйти: Согласно пунктам К.10 и К.12 правил WBA, чемпион обязан проводить обязательную защиту только против претендента №1 Меликузиева, в противном случае он будет лишен титула;

Угроза аукциона: Если стороны не договорятся до 21 октября, право на организацию боя будет передано через открытый аукцион промоутеру, предложившему наибольшую сумму;

Противостояние двух панчеров: Ожидается, что бой между мексиканским феноменом с 46 победами и представителем Узбекистана, сокрушающим соперников на профессиональном ринге, станет самым горячим поединком года.

Бектемир Меликузиев и Хайме Мунгия: Сравнение статистики перед чемпионским боем

Показатели гигантов суперсреднего веса на профессиональном ринге:

Показатели и параметры Хайме Мунгия (Действующий чемпион мира) Бектемир Меликузиев (Официальный обязательный претендент) Гражданство Мексика Узбекистан Возраст 29 лет 30 лет Количество боев 48 боев 18 боев Процент побед 46 побед (большинство нокаутом) 17 побед (более 10 нокаутов) Количество поражений 2 поражения 1 поражение (взял реванш) Текущий статус Чемпион мира WBA (Лас-Вегас, май 2026 г.) Безоговорочный №1 в рейтинге WBA Дедлайн переговоров До 21 октября 2026 г. (30-дневный срок) До 21 октября 2026 г. (30-дневный срок)

Экспертиза профессионального бокса: Почему этот бой — самое большое испытание в карьере Бектемира Меликузиева?

Аналитические выводы международных боксерских обозревателей и инсайдеров:

«Левша» и физическое давление: Бектемир Меликузиев обладает уникальным агрессивным стилем и тяжелым ударом левой рукой (боди-панч), запирающим соперника в углу; поскольку Мунгия предпочитает традиционный открытый бой, это создает для Бектемира удобную возможность для атаки по корпусу;

Тяжелый опыт Мунгии: Мексиканский мастер кожаной перчатки провел 48 боев и прошел через 12-раундовые поединки с мировыми звездами, такими как Сауль «Канело» Альварес; его выносливость и способность держать темп боя потребуют от Бектемира высокого тактического интеллекта;

Политика промоутеров: Голден Бой и мексиканские промоутеры обычно стараются защищать своих чемпионов, но жесткое давление WBA и статус обязательного претендента Меликузиева обеспечивают неизбежность этого столкновения;

Новая вершина узбекского бокса: После Исроила Мадримова, Муроджона Ахмадалиева и других наших звезд, завоевание чемпионского пояса в суперсреднем весе поднимет наш профессиональный бокс на уровень мировой элиты.

Этот официальный приказ WBA дал старт решающему бою для Бектемира Меликузиева, который станет воплощением мечты и путем к мировой короне.

Как вы думаете, сможет ли Бектемир Меликузиев нокаутировать мексиканскую звезду Хайме Мунгию, имеющего 46 побед, или бой продлится все 12 раундов? Где бы вы хотели, чтобы состоялось это противостояние — в Лас-Вегасе или в Ташкенте? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом исторического события узбекского бокса со всеми любителями кожаных перчаток!