Грандиозный турнир «UFC Фридом 250», организованный в честь славного 250-летнего юбилея независимости США, продолжает поражать поклонников смешанных единоборств. Этот исторический спортивный вечер, проходящий в престижном комплексе Белого дома в Вашингтоне, уже прочно вошел в летопись ММА своими стремительными поединками, завершающимися досрочно. Очередное противостояние тяжеловесов, включенное в программу турнира, заставило тысячи зрителей, собравшихся у октагона, аплодировать стоя. В клетке сошлись два известных и грозных американских гиганта супертяжелого веса — Джош Хокит и опытный Деррик Льюис.

Битва тяжеловесов: сокрушительная развязка во втором раунде

Как только в ринге появились два атлета, чей общий вес превышает двести пятьдесят килограммов, в зале воцарилась настоящая боевая атмосфера. Болельщики ожидали, что «Черный зверь» (Деррик Льюис) победит соперника своими традиционными мощными ударами. Однако в октагоне наблюдалась совершенно иная картина. В первом раунде оба бойца прощупывали друг друга тяжелыми ударами.

В середине второго раунда Джош Хокит мастерски воспользовался признаками усталости и ошибкой соперника в защите. Его точная, мощная и сокрушительная комбинация вывела Льюиса из равновесия и отправила на настил октагона. Рефери, оценив ситуацию, немедленно остановил бой, зафиксировав яркую победу Хокита.

С помощью следующей таблицы официальной аналитики ММА вы можете подробнее ознакомиться с этим супертяжелым противостоянием в рамках «UFC Фридом 250» и уникальным рекордом турнира:

Статус турнира и боя Весовая категория и направление Победивший американский звездный боец Проигравший бывший претендент Раунд и метод завершения боя Общая серия нокаутов турнира UFC Фридом 250

(Юбилейное праздничное шоу) Супертяжелый вес

(Тяжеловесы) Джош Хокит Деррик Льюис

(«Черный зверь») 2-й раунд, Нокаут

(Досрочно) 4 боя подряд

(100% показатель нокаутов)

Четыре боя — четыре сокрушительных нокаута!

Исход этого поединка примечателен не только победой Джоша Хокита, но и уникальной статистикой, фиксируемой на этом юбилейном турнире. Дело в том, что все четыре боя, проведенные в рамках этого соревнования, завершились досрочно, а именно яркими нокаутами. Поединок Джоша Хокита и Деррика Льюиса вошел в историю как четвертый красивый нокаут в четвертом бою шоу. Праздничный турнир, принимаемый Белым домом, продолжает дарить фанатам настоящий адреналин.

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