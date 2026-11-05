В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА английский клуб «Манчестер Сити» одержал важную волевую победу на выезде над немецким «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» и уверенно провел на поле все 90 минут.

Авторитетное британское издание Эстимед Компанй, специализирующееся на освещении деятельности «Манчестер Сити», высоко оценило действия нашего соотечественника, поставив ему 7/10 баллов. Это стало одной из самых высоких оценок среди представителей линии обороны команды — для сравнения, Марк Гехи получил 6,5, а Рубен Диаш — всего 6 баллов.

Точная статистика и стабильность в обороне

Хусанов полностью справился с обязанностями центрального защитника под давлением на поле соперника:

88 точных передач: За время матча защитник отдал 88 безупречных пасов партнерам по команде, активно участвуя в организации атак из глубины;

Уверенные действия в защите: В ходе игры совершил 1 успешный подкат (такле) и продемонстрировал хладнокровие при нейтрализации опасных атак хозяев поля;

Предупреждение в последние минуты: Получил желтую карточку на 90+4-й минуте добавленного арбитром времени при срыве контратаки соперника.

Британские эксперты: «Хусанов должен остаться в основном составе»

Английские аналитики после трудной выездной победы особо отметили игру Абдукодира:

Лучшая игра за последние недели: Эксперты единогласно оценили этот матч как наиболее содержательную и качественную встречу Хусанова за последние недели;

Место в основном составе: Британские журналисты подчеркивают, что Абдукодир Хусанов, продемонстрировавший столь высокий уровень уверенности и тактической стабильности, должен оставаться основным выбором на позиции центрального защитника «Манчестер Сити» и в следующих матчах.

Если эта победа еще больше улучшила положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице, то Хусанов в очередной раз доказал, что способен на равных конкурировать в турнире самого высокого европейского уровня.