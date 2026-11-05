Английские эксперты высоко оценили игру Абдукодира Хусанова против «Лейпцига» (видео)

·195·Спорт
Английские эксперты высоко оценили игру Абдукодира Хусанова против «Лейпцига» (видео)
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  • В 4-м туре Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал победу над «РБ Лейпциг» на выезде со счетом 3:2.
  • Защитник Узбекистана Абдукодир Хусанов начал матч в стартовом составе и уверенно отыграл 90 минут.
  • Британское издание Эстимед Компанй оценило действия футболиста на 7/10 баллов, признав его одним из лучших игроков в линии обороны команды.

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА английский клуб «Манчестер Сити» одержал важную волевую победу на выезде над немецким «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе «горожан» и уверенно провел на поле все 90 минут.

Авторитетное британское издание Эстимед Компанй, специализирующееся на освещении деятельности «Манчестер Сити», высоко оценило действия нашего соотечественника, поставив ему 7/10 баллов. Это стало одной из самых высоких оценок среди представителей линии обороны команды — для сравнения, Марк Гехи получил 6,5, а Рубен Диаш — всего 6 баллов.

Точная статистика и стабильность в обороне

Хусанов полностью справился с обязанностями центрального защитника под давлением на поле соперника:

  • 88 точных передач: За время матча защитник отдал 88 безупречных пасов партнерам по команде, активно участвуя в организации атак из глубины;

  • Уверенные действия в защите: В ходе игры совершил 1 успешный подкат (такле) и продемонстрировал хладнокровие при нейтрализации опасных атак хозяев поля;

  • Предупреждение в последние минуты: Получил желтую карточку на 90+4-й минуте добавленного арбитром времени при срыве контратаки соперника.

Британские эксперты: «Хусанов должен остаться в основном составе»

Английские аналитики после трудной выездной победы особо отметили игру Абдукодира:

  • Лучшая игра за последние недели: Эксперты единогласно оценили этот матч как наиболее содержательную и качественную встречу Хусанова за последние недели;

  • Место в основном составе: Британские журналисты подчеркивают, что Абдукодир Хусанов, продемонстрировавший столь высокий уровень уверенности и тактической стабильности, должен оставаться основным выбором на позиции центрального защитника «Манчестер Сити» и в следующих матчах.

Если эта победа еще больше улучшила положение «Манчестер Сити» в турнирной таблице, то Хусанов в очередной раз доказал, что способен на равных конкурировать в турнире самого высокого европейского уровня.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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