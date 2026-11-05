Британское издание высоко оценило действия Абдукодира Хусанова в матче против «РБ Лейпциг»

·120·Спорт
Британское издание высоко оценило действия Абдукодира Хусанова в матче против «РБ Лейпциг»
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  • Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов получил оценку 7/10 от британского издания Esteemed Kompany за уверенные действия в матче против «РБ Лейпциг» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.
  • Аналитики издания высоко оценили игру узбекского футболиста.
  • Они подчеркнули, что он должен остаться на позиции центрального защитника.

В рамках 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА английский клуб «Манчестер Сити» в гостях у немецкого «РБ Лейпциг» одержал волевую победу со счетом 3:2 в драматичном матче, в котором было забито 5 голов. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе и продемонстрировал уверенную игру на протяжении всех 90 минут.

Авторитетное британское издание Эстимед Компанй, специализирующееся на освещении деятельности «Манчестер Сити», оценило действия футболистов по итогам встречи, особо отметив талант узбекского защитника.

«Хусанов должен остаться в центре обороны»: оценка британского издания

Абдукодир Хусанов получил одну из самых высоких оценок среди представителей линии обороны — 7/10 баллов:

  • Заключение экспертов: «Хусанов сыграл великолепно. Абдукодир показал свою лучшую игру за последние недели. Мы считаем, что он должен остаться на позиции центрального защитника в этой команде», — пишут аналитики издания;

  • Оценки партнеров: Его партнеры по обороне Марк Гехи получили 6,5 баллов, фланговые защитники Матеуш Нунеш — 6, Нико О'Райли — 7, а вышедший на замену Рубен Диаш — 6 баллов.

Низкая оценка Доннарумме, высшее признание Андерсону

Другие футболисты, забивавшие голы и принесшие победу, получили следующие оценки:

  • Джанлуиджи Доннарумма (4/10): Несмотря на совершение важных сейвов, его ошибка, приведшая к первому голу «Лейпцига» и сравнению счета, не была прощена, и он получил самый низкий балл;

  • Эллиот Андерсон (8,5/10 — герой матча): Феноменально действовал в полузащите. Его голевой пас на Холанда сравнили с произведением искусства в стиле Кевина Де Брюйне;

  • Представители атаки и полузащиты: Автор решающего победного гола Эрлинг Холанд — 7,5, Энцо Фернандес, забивший отличный гол головой — 7,5, Илиман Ндиайе — 7, Райан Шерки — 7, Жереми Доку — 7 баллов. Фил Фоден за пассивные действия во втором тайме получил 5,5 баллов.

Суперматч на «Этихад» в 5-м туре: в гости приедет «Наполи»

После сложной победы в Германии подопечные Энцо Марески довели количество своих очков до 9, сделав важный шаг в борьбе за высокие места в плей-офф общего зачета. Проигравший «РБ Лейпциг» остался с 3 очками.

В следующем 5-м туре Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет на своем поле чемпиона Италии — клуб «Наполи». Этот суперматч начнется в ночь на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени.

Абдукодир ХусановМанчестер СитиЛига чемпионов УЕФАРБ Лейпциг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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