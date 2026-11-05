Мареска объяснил счет 3:2 в ЛЧ и причины проблем, с которыми столкнулся «Манчестер Сити»

Матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА в Германии между «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» (2:3) запомнился ярким шоу голов и неожиданным сценарием. После завершения встречи главный тренер «горожан» Энцо Мареска дал эксклюзивное интервью официальному сайту УЕФА, в котором искренне высказался об игре своей команды, возникших трудностях и наставнике соперника.

Итальянский специалист не стал скрывать, что, несмотря на полный контроль над игрой, линия обороны в некоторых эпизодах оказывалась в тяжелом положении перед лицом быстрых атак соперника.

«Контроль был за нами, но возникли проблемы»: оценка игры от Марески

Тренер особо отметил, что ценность этих трех очков, добытых на выезде, чрезвычайно высока:

Сложное испытание в Германии: «Игра в некоторых ситуациях складывалась очень непросто. Мы хорошо контролировали ход встречи, но временами сталкивались с серьезными проблемами. Выступать в гостях против немецких клубов в Лиге чемпионов всегда сопряжено с большими трудностями. Поэтому я очень рад, что мы завоевали три очка», — сказал Мареска;

Сильные стороны «Лейпцига»: Наставник отдельно остановился на тактической дисциплине хозяев: «Соперник действовал крайне агрессивно и организованно. Их вингеры создавали серьезную угрозу для нашей обороны. При переходе из обороны в атаку нам нужно было быть осторожнее, чем когда-либо. Мы довольны результатом, теперь нам нужно восстановить силы и двигаться дальше».

Дружба и уважение: высокая оценка работы Демичелиса

На пресс-конференции Энцо Мареска высоко оценил работу главного тренера «РБ Лейпциг» Мартина Демичелиса и выразил ему теплые пожелания:

Личные отношения: «Мартин — мой очень близкий и дорогой друг;

Достижения в Бундеслиге: В настоящее время он проделывает отличную работу в чемпионате Германии и смог сформировать сильную команду;

Вера в будущее: Надеюсь, что его дальнейшие дела в Лиге чемпионов также изменятся в лучшую сторону, и он добьется хороших результатов», — добавил специалист.

После этой победы «Манчестер Сити», набрав 9 очков, поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы и получил возможность спокойно готовиться к следующим турам.