Тактическая ошибка Энцо Марески: кого раскритиковали эксперты в матче против ПСЖ?

В центральном матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» на своем поле уступил действующему чемпиону Франции — «ПСЖ» со счетом 2:4. После матча эксперты авторитетного британского аналитического портала естимедкомпанй.ком, близкого к «горожанам», проанализировали действия всех футболистов, принявших участие во встрече, и выставили оценки по 10-балльной системе.

Аналытики отдельно остановились на двух разных амплуа защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова в двух таймах.

Абдукодир Хусанов — 5/10: Смена позиции и два разных тайма

Британское издание прокомментировало действия узбекистанского таланта следующим образом:

Тяжелое испытание в первом тайме: Хусанов вышел на поле на непривычной для себя позиции правого защитника и столкнулся с серьезными трудностями под быстрым прессингом ПСЖ на левом фланге. Первые два гола были забиты в результате атак, организованных именно из зоны за которую он отвечал;

Возврат в центр и стабильность: Во втором тайме, после замены не вошедшего в игру капитана Рубена Диаша, Хусанов был переведен на свою естественную позицию — в центральную защиту. В центре обороны он действовал гораздо хладнокровнее и надежнее, однако проблемы на фланге в первом тайме стали причиной его итоговой оценки в 5 баллов.

Оборона и вратарь: Паника под давлением соперника

Защитная линия хозяев не справилась с прессингом парижан в первые 45 минут:

Джанлуиджи Доннарумма (5/10): Хотя итальянский голкипер отбил пенальти в конце матча, в двух из четырех пропущенных мячей от него ожидали более уверенных действий;

Рубен Диаш (5/10): Капитан команды растерялся под сильным прессингом ПСЖ и был заменен уже в перерыве;

Марк Гехи (5,5/10): Испытывал трудности в первом тайме, но во второй половине встречи смог немного наладить свою игру;

Йошко Гвардиол (6/10): Подключался вперед с левого фланга и активно создавал угрозы в атаках.

Центр поля и линия атаки: Кто блеснул, а кто сдал?

Исход матча был тесно связан с действиями в центре поля и в передней линии:

Раян Шерки (4,5/10) — самая низкая оценка: Совсем не вошел в темп игры, потерял очень много мячей и покинул поле в перерыве;

Эрлинг Холанд (8,5/10): Забил два красивых гола и пытался вернуть команду в игру. По мнению экспертов, в другой день он вполне мог оформить покер;

Эллиот Андерсон (7,5/10) и Энцо Фернандес (6,5/10): После тяжелой атмосферы первого тайма во второй половине показали гораздо более содержательную игру;

Антуан Семеньо и Жереми Доку (6/10): Старались, но не хватило точности в финальных решениях и завершающих ударах.

Герои со скамейки запасных: Силы, изменившие ход игры

Футболисты, вышедшие на замену во втором тайме, вдохнули новую жизнь в игру «Сити»:

Аюб Буадди (8,5/10): 18-летний талант взял под контроль центр поля и действовал свободно против соперника высочайшего уровня;

Илиман Ндиайе (8,5/10): Оживил левый фланг, доставил большие проблемы обороне ПСЖ и стал автором одной голевой передачи;

Матеус Нунеш (7,5/10): Появившись на позиции правого защитника, закрыл все бреши на фланге и придал уверенности обороне. По мнению издания, в следующих матчах именно Нунешу нужно дать шанс в старте на правом фланге.

Данный анализ британской прессы показывает, что ошибки в первоначальном тактическом плане и выборе состава Марески дорого обошлись в матче против парижан.