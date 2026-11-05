Кто получил самую низкую оценку в «Сити»? Как Хусанов сыграл в центре обороны? (видео)

В 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» в гостях в Германии одержал волевую победу над «РБ Лейпциг» со счетом 3:2. Защитник национальной сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Авторитетный портал Флашскоре, собирающий международную спортивную статистику, официально оценил действия футболистов по итогам матча. Согласно анализу портала, узбекский защитник вновь показал стабильную игру, опередив главных звезд команды.

Игра Хусанова в центре обороны: полные 90 минут и 7,0 баллов

В этом матче тренерский штаб доверил Хусанову линию центральной защиты:

Уверенные действия и оценка: Абдукодир на протяжении 90 минут вел жесткую борьбу против нападающих соперника и получил от Флашскоре 7,0 баллов ;

Предупреждение на 94-й минуте: На 94-й добавленной арбитром минуте узбекский легионер получил желтую карточку за тактический фол;

Ответственная позиция: В последнее время Хусанов все больше укрепляет свои позиции в конкуренции за место в центре обороны «горожан».

Оценки звезд «Сити»: у кого самая высокая, а кто провалился?

Среди оценок, выставленных порталом остальным игрокам «Манчестер Сити», наблюдался резкий контраст:

Самая высокая оценка у Эллиота Андерсона: Полузащитник, сделавший решающий ассист на Холанда, был признан лучшим игроком матча с 8,6 баллами ;

Лидеры атаки и полузащиты: Автор победного гола Эрлинг Холанд — 8,4 балла, Илиман Ндиайе и Энцо Фернандес — по 7,8 балла, Матеуш Нунеш получил 7,3 балла;

Самые низкие показатели: Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, подвергающийся критике в последних матчах, получил 6,0 баллов, а Фил Фоден, чья игра в основном составе не задалась, удостоился самой низкой оценки в команде — 5,7 баллов.

Очередной экзамен на «Этихад»: встреча с «Наполи»

После сложной победы в Германии «Манчестер Сити» довел количество своих очков до 9 и сохраняет позиции в верхней части турнирной таблицы общего этапа.

Команду под руководством Энцо Марески в 5-м туре ждет еще одно серьезное испытание: англичане примут на своем поле чемпиона Италии — команду «Наполи». Это центральное противостояние начнется в ночь с 24 на 25 ноября в 01:00 по ташкентскому времени.