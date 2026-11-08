Как эксперты оценили игру Шомуродова в матче, где был обыгран «Гезтепе»?

В 11-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир», за который выступают лидеры сборной Узбекистана, в гостях встретился с «Гезтепе» и одержал волевую победу в напряженном противостоянии со счетом 2:1.

В этом матче капитан нашей национальной сборной Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе стамбульцев, а другой наш талантливый футболист Аббосбек Файзуллаев провел встречу на скамейке запасных.

Быстрый ответ и решающий удар на 83-й минуте

Встреча в Измире началась с острых атак хозяев поля:

«Гезтепе» открыл счет: На 18-й минуте активные действия хозяев принесли результат, и Хуан поразил ворота — 1:0;

Быстрое равновесие от Зельке: «Башакшехир» не позволил сопернику долго удерживать преимущество. Всего через четыре минуты, на 22-й минуте, немецкий нападающий Дэви Зельке сравнял счет — 1:1;

Победный мяч Вишчи: В концовке основного времени матча, на 83-й минуте, опытный Эдин Вишча оставил не у дел голкипера соперника и стал автором гола, принесшего «Башакшехиру» важные три очка.

Игра Шомуродова, оценка и следующий соперник

Участие и статистические показатели членов сборной Узбекистана выглядели следующим образом: