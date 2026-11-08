Как эксперты оценили игру Шомуродова в матче, где был обыгран «Гезтепе»?

·45·Спорт
Как эксперты оценили игру Шомуродова в матче, где был обыгран «Гезтепе»?
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  • В 11-м туре Суперлиги Турции «Истанбул Башакшехир» одержал волевую победу над «Гезтепе» в гостях со счетом 2:1.
  • Капитан сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе и отыграл 86 минут.
  • По оценке портала Flashscore, его действия получили 6,7 балла.
  • В матче еще один футболист сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев остался на скамье запасных.

В 11-м туре турецкой Суперлиги «Истанбул Башакшехир», за который выступают лидеры сборной Узбекистана, в гостях встретился с «Гезтепе» и одержал волевую победу в напряженном противостоянии со счетом 2:1.

В этом матче капитан нашей национальной сборной Эльдор Шомуродов вышел в стартовом составе стамбульцев, а другой наш талантливый футболист Аббосбек Файзуллаев провел встречу на скамейке запасных.

Быстрый ответ и решающий удар на 83-й минуте

Встреча в Измире началась с острых атак хозяев поля:

  • «Гезтепе» открыл счет: На 18-й минуте активные действия хозяев принесли результат, и Хуан поразил ворота — 1:0;

  • Быстрое равновесие от Зельке: «Башакшехир» не позволил сопернику долго удерживать преимущество. Всего через четыре минуты, на 22-й минуте, немецкий нападающий Дэви Зельке сравнял счет — 1:1;

  • Победный мяч Вишчи: В концовке основного времени матча, на 83-й минуте, опытный Эдин Вишча оставил не у дел голкипера соперника и стал автором гола, принесшего «Башакшехиру» важные три очка.

Игра Шомуродова, оценка и следующий соперник

Участие и статистические показатели членов сборной Узбекистана выглядели следующим образом:

  • Шомуродов отыграл 86 минут: Выйдя в стартовом составе в качестве основного бомбардира стамбульцев, Шомуродов на этот раз не смог поразить ворота соперника и был заменен на 86-й минуте;

  • Оценка портала Флашскоре: Эксперты авторитетной статистической платформы оценили действия узбекского нападающего в 6,7 балла. Этот показатель стал третьим с конца среди футболистов, вышедших в стартовом составе гостей;

  • Ситуация в таблице и следующий матч: После одержанной победы «Истанбул Башакшехир» довел количество набранных очков до 17 («Гезтепе» остался с 15 очками). В следующем туре команда встретится с дебютантом чемпионата Турции — клубом «Чорум».

Турецкая СуперлигаИстанбул БашакшехирЭльдор ШомуродовАббосбек Файзуллаев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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