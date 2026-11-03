Отец Эрлинга Холанда высказался об угрозе исключения «Манчестер Сити» из АПЛ

·67·Спорт
Отец Эрлинга Холанда высказался об угрозе исключения «Манчестер Сити» из АПЛ
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  • В то время как обсуждается вероятность исключения «Манчестер Сити» из Премьер-лиги и перевода в низший дивизион из-за финансовых нарушений, отец Эрлинга Холанда Альф-Инге Холанд впервые прокомментировал ситуацию.
  • Он подчеркнул, что информация в прессе освещается однобоко.
  • Альф-Инге Холанд также заявил, что наказывать нынешних футболистов за ошибки многолетней давности несправедливо.

В то время как вероятность крупнейшего финансового скандала в истории английского футбола — исключения «Манчестер Сити» из Премьер-лиги и перевода в низший дивизион — вышла на повестку дня, отец главной звезды команды Эрлинга Холанда, Альф-Инге Холанд, впервые официально прокомментировал шумиху вокруг клуба.

Бывший футболист, давший интервью британскому изданию Те Сун, заявил, что ситуация в прессе освещается слишком однобоко, и подчеркнул, что несправедливо делать нынешних игроков ответственными за ошибки прошлых лет.

«СМИ освещают однобоко»: что сказал отец Холанда?

Альф-Инге Холанд, комментируя психологическое состояние сына и обстановку в команде, остановился на давлении со стороны СМИ:

  • Сомнения в объективности информации: «Я не знаю ничего, кроме того, что пишут в прессе. Там предоставляется очень много информации, и, на мой взгляд, ситуация освещается только с одной стороны. Поэтому мы надеемся, что дело клуба будет рассмотрено полно и справедливо», — сказал старший Холанд;

  • Позиция Эрлинга: В ответ на слухи о возможном уходе нападающего из клуба отец прокомментировал следующее: «Эрлинг сейчас думает только о том, чтобы играть в футбол и выкладываться на поле на все сто. Всё его внимание сосредоточено именно на этом».

«Наказывать сегодня за дела многолетней давности — несправедливо»

Говоря о жестких санкциях, которые могут быть применены к «горожанам», Альф-Инге Холанд указал на то, что объект наказания выбран неверно:

  • Невиновность нынешнего поколения: «Да, в некотором смысле можно считать несправедливостью то, что нынешние футболисты должны нести наказание за дела, совершенные много лет назад», — подчеркнул он;

  • Вера в апелляцию: Он также добавил, что нужно дождаться завершения апелляционного процесса: «В «Сити» уверены, что у них есть очень серьезные аргументы, чтобы доказать свою полную правоту. Поэтому не стоит спешить, нужно дождаться окончательного решения».

Виновен по 114 пунктам из 115: насколько серьезна ситуация?

Обвинения, выдвинутые против «Манчестер Сити», потрясли всю футбольную общественность:

  • Масштаб финансовых нарушений: Согласно расследованиям АПЛ, английский гранд в период с 2009 по 2018 год систематически нарушал правила финансового фэйр-плей (Financial Fair Play) и правила предоставления отчетности;

  • Вердикт независимой комиссии: В сентябре 2026 года завершилось рассмотрение независимой комиссией 115 пунктов обвинения, выдвинутых АПЛ в феврале 2023 года. Комиссия признала клуб виновным по 114 пунктам из 115;

  • Апелляция и риск вылета: «Манчестер Сити» подал апелляцию на решение комиссии в вышестоящую инстанцию. Если решение останется в силе, клубу грозят не только крупные штрафы и лишение очков, но и прямая угроза перевода в Чемпионшип или низшие дивизионы.

Ожидается, что этот скандал вокруг гиганта английского футбола окажет прямое влияние не только на статус клуба, но и на будущее мировых звезд, таких как Эрлинг Холанд, на «Этихаде».

Манчестер СитиЭрлинг ХоландАПЛАльф-Инге Холанд
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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