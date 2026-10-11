Следите за матчем «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» вместе с нами

90+4⏱
Крис Кавана дал свисток, и матч окончен. Ливерпуль уступил Манчестер Сити на своем поле.
90+4
Эллиот Андерсон (Манчестер Сити) пробил издали с большой силой, но мяч пролетел рядом с правой штангой.
90+3
Раян Шерки («Манчестер Сити») вместо того, чтобы подать угловой в штрафную, разыграл его коротко.
90+3
Раян Шерки получил точную передачу в штрафной и сразу пробил по воротам, но защитник заблокировал удар. «Манчестер Сити» теперь подаст угловой.
90+2
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер грубо сыграл против соперника, но главный судья воздержался от наказания.
90+1🟨
Защитник «Ливерпуля» Виржил ван Дейк получил жёлтую карточку от арбитра.
90+1
Комиссар добавил 3 минуты ко второму тайму.
89
Игрок Манчестер Сити Раян Шерки пробил из-за пределов штрафной, но защитники заблокировали удар.
89
Аюб Буадди завладел отскочившим мячом и пробил издалека. Однако его удар оказался неточным, и мяч прошел рядом с правой штангой.
89
Раян Шерки пробил из-за пределов штрафной, но защитники «Ливерпуля» заблокировали удар.
89🟨
Полузащитник Ливерпуль Алексис Мак Аллистер получил желтую карточку от арбитра Криса Кавана за грубый фол.
88🔁
Замена в составе Ливерпуля: Федерико Кьеза меняет Брэдли Баркола.
88🔁
Замена в составе Ливерпуля. Жереми Жаке покидает поле, вместо него в игру вступает Джо Гомес.
87
Алексис Мак Аллистер исполнил штрафной удар, но Джанлуиджи Доннарумма отразил его удар и спас свою команду от гола.
86🟨
Аюб Буадди получил желтую карточку за нарушение правил.
85
Игрок «Ливерпуля» Трей Ньони получил предупреждение от арбитра Криса Каваны за грубый фол.
84
Раздался свисток арбитра, игра остановлена из-за грубого фола игрока «Ливерпуля» Жереми Жаке против соперника.
82
Игроки Манчестер Сити перепасовываются короткими передачами.
80🔁
Замена в составе Манчестер Сити: вместо Энцо Фернандеса на поле выходит Айюб Буадди.
80🔁
Замена в составе Манчестер Сити: Эрлинг Холанд покидает поле, вместо него выходит Аллан Элиас.
78⚽0-3
После великолепной передачи Йошко Гвардиола Раян Шерки точно отправил мяч в сетку из пределов штрафной.
77
По статистике, к этому моменту команды нанесли в общей сложности 22 удара: «Ливерпуль» — 12, а «Манчестер Сити» — 10.
76
Антуан Семеньо нарушил правила в составе «Манчестер Сити». Главный арбитр Крис Кавана остановил игру и взял эпизод под контроль.
75🔁
Замена в «Ливерпуле»: Рио Нгумоха выходит на поле вместо Льюиса Кумаса.
75🔁
Замена в составе Ливерпуля: Рональд Араухо покидает поле, вместо него в игру вступает Жереми Фримпонг.
74
Йошко Гвардиол отлично принял передачу в штрафной, но его удар пришелся выше перекладины.
73
Алексис Мак Аллистер выполнил угловой, но Джанлуиджи Доннарумма забрал мяч и ликвидировал угрозу.
73
Трей Ньони выполнил передачу из-за пределов штрафной в поисках партнёров, но защитники вынесли мяч в безопасную зону. «Ливерпуль» подаст угловой.
72
Удар Эллиота Андерсона в сторону ворот «Манчестер Сити» оказался неточным, мяч пролетел значительно правее штанги.
72
Энцо Фернандес подал угловой, но мяч никого из партнёров не нашёл. Защитники «Ливерпуля» легко отвели угрозу.
71
Жереми Доку попытался обострить игру передачей из-за пределов штрафной, но защитники Ливерпуля пресекли атаку. Манчестер Сити исполнит угловой.
70
Манчестер Сити сейчас контролирует мяч и выполняет точные передачи между игроками.
66🔁
Замена в составе Манчестер Сити: Нико О'Рейли покидает поле, вместо него выходит Йошко Гвардиол.
66🔁
Замена в составе «Ливерпуля»: Флориан Виртц покидает поле, вместо него в игру вступил Трей Ньони.
65⚽0-1
Эрлинг Холанд занял правильную позицию, первым успел к отскоку в штрафной и точно пробил в левый угол.
65
Удар Жереми Доку из штрафной площади мужественно заблокировал защитник.
62🟥
Райан Гравенберх допустил грубую ошибку в составе «Ливерпуля». Получив вторую желтую карточку, он был удален с поля.
62
Райан Гравенберх («Ливерпуль») пробил издали, но Джанлуиджи Доннарумма был на месте и отвёл угрозу.
62
Жереми Доку попытался отдать пас партнёру по команде в штрафную, но Алиссон вышел из ворот и выбил мяч.
60
Великолепная возможность! Эрлинг Холанд завладел мячом в штрафной площади и нашел пространство для удара. Однако его удар оказался неточным, мяч прошел мимо штанги.
59
Алексис Мак Аллистер опасно пробил после розыгрыша стандарта «Ливерпуля», но мяч пролетел значительно выше правой штанги.
59
Жереми Доку нарушил правила, сыграв грубо против соперника. Ливерпуль исполнит штрафной удар с опасной позиции.
59
Игрок «Ливерпуля» Флориан Виртц пробил штрафной, но защитники «Манчестер Сити» выбили мяч в центр поля.
58🟨
Нико О'Рейли («Манчестер Сити») получил жёлтую карточку от арбитра Криса Каваны за грубый фол. Это было справедливое решение.
57
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») грубо сфолил в борьбе за мяч, и главный судья Крис Кавана дал свисток, зафиксировав нарушение.
57
Нико О'Рейли (Манчестер Сити) отдал неточный пас, не дошедший до партнеров по команде.
56🔁
Замена в составе Манчестер Сити: Илиман Ндиайе покидает поле, вместо него на поле выходит Жереми Доку.
55
Флориан Вирц принял мяч, обыкра соперника и пробил со средней дистанции. Однако его удар прошел рядом с правой штангой.
54
Нападающий «Ливерпуля» Льюис Кумас выскочил за спины защитников, но арбитр остановил игру из-за зафиксированного офсайда.
53
Игрок «Ливерпуля» Флориан Виртц грубо пошел в борьбу за мяч, и арбитр Крис Кавана остановил игру, назначив штрафной.
52
Игрок Манчестер Сити Энцо Фернандес выполнил передачу в штрафную, но мяч ушел за пределы поля. Вратарь Ливерпуля выполнит удар от ворот.
52
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) решил разыграть угловой коротко вместо подачи в штрафную.
52
Манчестер Сити подал угловой. После того как Энцо Фернандес попытался обыграть соперника, защитники Ливерпуля выбили мяч из опасной зоны.
51
Энцо Фернандес (Манчестер Сити) выполнил неточный угловой, мяч никого не задел и ушел за пределы поля. От ворот Ливерпуля будет удар от ворот.
50
Антуан Семенё (Манчестер Сити) попытался сделать прострел к водам, но защита хозяев отвела угрозу.
50
Флориан Вирц ворвался в штрафную площадь в составе Ливерпуля, но Джанлуиджи Доннарумма вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
49
Алексис Мак Аллистер получил хорошую передачу в составе «Ливерпуля» и пробил из-за пределов штрафной. Мяч пролетел рядом с правой штангой.
49
Райан Гравенберх пробил издали, но Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно и забрал мяч.
48
Льюис Кумас принял мяч в штрафной площади и пробил в верхний угол ворот. Джанлуиджи Доннарумма продемонстрировал реакцию и спаг команду от верного гола.
47🟨
Полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх наказан желтой карточкой, игра временно остановлена.
46⏱
Перерыв окончен, начинается второй тайм.
45+1⏱
Судья дает свисток, сигнализируя об окончании первого тайма. Команды уходят на перерыв.
45+1
Флориан Виртц попытался пробить по воротам из-за пределов штрафной площади в составе Ливерпуля, но его удар заблокировали защитники.
45+1
Милош Керкез выполнил передачу в штрафную площадь, но вратарь Джанлуиджи Доннарумма спокойно завладел мячом.
45
К первому тайму добавлена 1 минута.
44
Раян Шерки (Манчестер Сити) быстро разыграл угловой коротким пасом.
44
Антуан Семеньо великолепно принял мяч и пробил из-за пределов штрафной, но защитник заблокировал удар. «Манчестер Сити» продолжит атаку угловым.
42
Эллиот Андерсон отдал пас в штрафную площадь «Манчестер Сити», но Алиссон вовремя вышел из ворот и ликвидировал угрозу.
41
Крис Кавана дал свисток. Эрлинг Холанд нарушил правила из-за грубой игры.
40
Антуан Семеньо получил мяч в составе Манчестер Сити, заметил выход вратаря и пробил издалека, но его удар оказался неточным, и мяч улетел выше перекладины.
39
Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер грубо сыграл против соперника, и главный судья Крис Кавана дал свисток, зафиксировав фол.
38
Нападающий Манчестер Сити Раян Шерки принял мяч в штрафной площади и пробил по воротам, но мяч улетел намного мимо цели.
36
Арбитр назначил штрафной удар за фол Илимана Ндиайе против соперника в составе Манчестер Сити.
35
Эллиот Андерсон грубо сыграл в составе Манчестер Сити. Главный судья зафиксировал фол и остановил игру.
35
Энцо Фернандес пробил издали по воротам Манчестер Сити, но вратарь отразил мяч и отвел угрозу.
34
Игрок «Ливерпуля» Льюис Кумас нарушил правила, главный судья Крис Кавана дал свисток и остановил игру.
33
Игрок «Ливерпуля» Виктор Муньос нанес опасный удар по воротам, но Джанлуиджи Доннарумма сыграл надежно и отбил мяч.
32
Главный судья Крис Кавана дал свисток. Назначен штрафной удар за нарушение правил в атаке со стороны игрока «Ливерпуля» Льюиса Кумаса.
32
Флориан Вирц неудачно подал угловой за Ливерпуль, мяч не долетел до штрафной площади.
31
Флориан Виртц выполнил опасную подачу с углового в штрафную площадь в составе «Ливерпуля», но защитники вынесли мяч. У «Ливерпуля» будет еще один шанс забить с углового.
31
Игрок «Ливерпуля» Виктор Муньос упустил отличный момент в штрафной, пробив рядом с правой штангой. Это был действительно опасный момент.
29
Энцо Фернандес оказался вне игры, после того как боковой судья поднял флажок, главный арбитр остановил игру.
28
Владение мячом в матче: Ливерпуль 48% - 52% Манчестер Сити.
26
Игрок Ливерпуля Льюис Кумас грубо сыграл, и судья зафиксировал нарушение.
25
Брэдли Барколя прошел вперед за счет индивидуальных действий, но защитники соперника преградили ему путь.
25🟨
Игрок «Ливерпуля» Флориан Вирц сыграл грубо, а главный арбитр Крис Кавана не оставил этот эпизод без внимания.
23
Нико О'Райли выполнил опасный прострел в штрафную, но защитник «Ливерпуля» успел первым и отвел угрозу.
22🟨
Игрок Ливерпуля Льюис Кумас грубо сыграл в отборе против соперника. Главный судья Крис Кавана оценил ситуацию и показал ему желтую карточку.
20
Флориан Вирц подал угловой за «Ливерпуль», но Джанлуиджи Доннарумма отлично прочитал ситуацию и забрал мяч.
20
Брэдли Баркола устремился вперед к ворот Ливерпуля, но защитник успел вовремя и выбил мяч за пределы поля. Ливерпуль подает угловой.
19
Энцо Фернандес подал угловой за Манчестер Сити и направил мяч в штрафную, но защитники Ливерпуля сыграли внимательно и вынесли мяч.
17
Игрок «Ливерпуля» Виктор Муньос сыграл рукой.
16
Игра остановлена, Антуан Семеньо (Манчестер Сити) сыграл рукой.
15
Антуан Семеньо обыграл соперника в составе Манчестер Сити, но не смог отдать точную передачу партнерам по команде.
13
Флориан Виртц попытался сделать пас партнеру по команде в составе Ливерпуля, но защитник надежно заблокировал его.
12
Рубен Диаш нарушил правила, главный судья Крис Кавана отлично видел эпизод и зафиксировал фол.
11
Игрок Ливерпуля Флориан Виртц нарушил правила. Судья Крис Кавана дал свисток и остановил игру.
11
Флориан Виртц подал угловой и навесил в штрафную, но защитники Манчестер Сити сыграли внимательно и отвели угрозу.
9
Брэдли Баркола попытался сделать опасный пас с угла штрафной, но защитники выбили мяч и отвели угрозу. «Ливерпуль» заработал угловой.
9
Ливерпуль подал со штрафного в центр, но защитники легко выбили мяч.
8🟨
Защитник «Ливерпуля» Рональд Араухо не оставил арбитру выбора, кроме как показать ему желтую карточку.
8
Игрок Манчестер Сити Марк Геи грубо сыграл против соперника, и главный судья Крис Кавана зафиксировал нарушение, назначив штрафной в пользу Ливерпуля.
6
Илиман Ндиайе из Манчестер Сити грубо сыграл, и главный арбитр зафиксировал фол.
6
Крис Каванаг зафиксировал фол игрока «Ливерпуля» Виктора Муньоса за излишне жесткую борьбу за мяч.
5
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк хотел отдать пас партнерам, но из-за слишком сильного удара ситуация разрядилась.
3
После удара игрока «Ливерпуля» Виктора Муньоса из штрафной площади защитник вынес мяч с линии ворот.
1
Игрок Манчестер Сити Эллиот Андерсон грубо сыграл против соперника, главный судья Крис Кавана остановил игру.
1⏱
Матч между Ливерпулем и Манчестер Сити начался. Будем следить за игрой вместе.
22:18⏱
Матч начался. Гости, Манчестер Сити, первыми развели мяч с центра поля.
22:18
Главным арбитром сегодняшнего матча будет Крис Кавана.
22:18
Стали известны стартовые составы команд, вы можете ознакомиться с ними в разделе деталей матча.
22:18
Добро пожаловать на матч между Ливерпулем и Манчестер Сити! Самые важные моменты игры вы можете отслеживать на этой странице. Стартовые составы команд будут объявлены совсем скоро.
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