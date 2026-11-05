13 голов в 9 матчах! Эрлинг Холанд установил самый впечатляющий результат за всю карьеру

·55·Спорт
13 голов в 9 матчах! Эрлинг Холанд установил самый впечатляющий результат за всю карьеру
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  • Эрлинг Холанд забил 13 голов в 9 официальных матчах против клуба «РБ Лейпциг», установив самый результативный показатель в своей карьере.
  • В этом матче в рамках 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА «Манчестер Сити» одержал волевую победу со счетом 3:2.
  • Норвежский нападающий регулярно забивает в ворота немецкого клуба как в составе «Боруссия Дортмунд», так и в «Манчестер Сити».

Встреча 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА в Германии между «РБ Лейпциг» и «Манчестер Сити» (2:3) вошла в историю не только благодаря волевой победе английского клуба, но и очередным феноменальным рекордом Эрлинга Холанда. Норвежский бомбардир, забивший победный гол на 78-й минуте, в очередной раз доказал, что является настоящим «кошмаром» для немецкого клуба.

Несмотря на то, что игра была напряженной и сложной, «горожане» вернулись из выезда с важными тремя очками, а Холанд обновил свой самый результативный показатель за всю личную карьеру.

Лучший результат против одного соперника: 9 матчей и 13 голов

Голы норвежского снайпера в ворота «Лейпцига» уже стали нерушимой традицией:

  • Феноменальная статистика: Холанд принял участие в 9 матчах против «РБ Лейпциг» во всех официальных турнирах и сумел забить в ворота соперника 13 мячей;

  • Вершина карьеры: Этот показатель является лучшим и самым результативным личным достижением Холанда против одного конкретного соперника за всю его карьеру в топ-5 чемпионатах Европы;

  • Стабильная результативность: В составе какого бы клуба он ни выступал («Боруссия Дортмунд» или «Манчестер Сити»), он остается главной головной болью для обороны «Лейпцига».

От семьи «Ред Булл» до вершины «Манчестер Сити»

Прошлое Холанда также играет важную роль в том, с каким особым настроем он играет против этого клуба:

  • Взлет в составе «Зальцбурга»: В свое время бомбардир ярко проявил себя в австрийском клубе «Ред Булл Зальцбург», принадлежащем холдингу «Red Булл», и привлек внимание грандов континента;

  • Этапы в Германии и Англии: Затем нападающий, продемонстрировавший свое мастерство в Бундеслиге в составе дортмундской «Боруссии», в 2022 году перешел в «Манчестер Сити»;

  • Вершина Европы: Продолжая свои звездные моменты в составе английского клуба, нападающий выиграл с командой главный трофей Лиги чемпионов и на данный момент сохраняет статус самого опасного форварда континента.

Успешная игра в Германии не только увеличила количество очков «Сити» в группе до 9, но и продолжила путь Холанда к очередной «Золотой бутсе».

Эрлинг ХоландМанчестер СитиРБ ЛейпцигЛига чемпионов УЕФА
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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