Сегодня Норвегия и Португалия сразятся за лидерство в Лиге наций!

·3·Спорт
Сегодня Норвегия и Португалия сразятся за лидерство в Лиге наций!

Сегодня вечером, 27 сентября, в розыгрыше Лиги наций УЕФА состоится один из самых центральных и долгожданных матчей 2-го тура группового этапа. На знаменитом стадионе «Уллевол» в Осло национальная сборная Норвегии примет одну из гранд-команд континента — сборную Португалии. Было подтверждено, что эту принципиальную встречу будет обслуживать опытный французский арбитр Франсуа Летексье.

В матче, который начнется в 23:45 по ташкентскому времени, обе команды выставляют свои сильнейшие составы: если в рядах хозяев поля действует атакующая мощь во главе с Мартином Эдегором и Эрлингом Холандом, то за гостей выступают такие звезды, как Рубен Диаш, Жоау Канселу, Жоау Феликс и Гонсалу Рамуш. В 1-м туре Норвегия одержала волевую победу над Данией со счетом 3:2, а Португалия обыграла Уэльс со счетом 1:0. Сегодняшняя игра имеет особое значение, так как она определит единоличного лидера группы.

«Холанд против Диаша, 23:45 и гонка за лидерство в группе»: 5 основных моментов противостояния

Самая важная официальная информация и факты перед суперматчем в Осло:

  • Сегодняшняя центральная встреча: 27 сентября в рамках 2-го тура Лиги наций сойдутся Норвегия и Португалия;

  • Арена «Уллевол» и главный судья: Матч пройдет в Осло и будет судиться известным французским рефери Франсуа Летексье;

  • Время начала игры: Матч начнется сегодня ночью в 23:45 по ташкентскому времени;

  • Победный старт в 1-м туре: Норвегия в драматичном матче одолела Данию со счетом 3:2, а Португалия оформила важную победу над Уэльсом со счетом 1:0;

  • Календарь путевки на 3-й тур: 1 октября в матчах 3-го тура Норвегия отправится в гости к Уэльсу, а Португалия сыграет в гостях у Дании.

Лига наций: Сравнение основных составов сборных Норвегии и Португалии

Таблица официальных стартовых одиннадцаток команд на решающий матч на стадионе «Уллевол»:

Линии и позиции

Национальная сборная Норвегии

Национальная сборная Португалии

Вратарь (ГК)

Эрьян Нюланд

Диогу Кошта

Линия защиты (ДФ)

Юлиан Рюэрсон, Кристофер Айер, Турбьёрн Хеггем

Жоау Канселу, Рубен Диаш, Ренату Вейга, Нуну Мендеш

Полузащита (МФ)

Фредрик Эурснес, Патрик Берг, Сандер Берге, Мартин Эдегор

Жоау Палинья, Жоау Невеш

Линия нападения (ФВ)

Андреас Шелдерруп, Антонио Нуса, Эрлинг Холанд

Франсишку Консейсау, Жоау Феликс, Педру Нету, Гонсалу Рамуш

Результат 1-го тура

Победа над Данией со счетом 3:2

Победа над Уэльсом со счетом 1:0

План на 3-й тур (1 октября)

В гостях у Уэльса (на выезде)

В гостях у Дании (на выезде)

Футбольная экспертиза: Почему эта встреча оценивается как тактическая революция?

Выводы обозревателей европейского футбола, тактических аналитиков и скаутов:

  • «Дуэль Эрлинга Холанда и Рубена Диаша»: Две звезды мирового уровня, выступающие вместе на клубном уровне за «Манчестер Сити», сойдутся лицом к лицу в составах своих национальных сборных; сможет ли позиционное мастерство Диаша остановить главную ударную силу Норвегии — это станет главным ключом, определяющим судьбу игры;

  • Эдегор и креативность в полузащите: Умные пасы Эдегора в центре поля в составе Норвегии, а также быстрые фланги в лице Нусы и Шелдеррупа попытаются воспользоваться свободными зонами за спинами склонных к атаке защитников Португалии — Мендеша и Канселу;

  • Многогранная атака Португалии: Быстрое квартет в составе гостей (Феликс, Консейсау, Нету и Рамуш) будет держать оборону Норвегии под постоянным прессингом; а тандем Палиньи и Невеша обеспечит контроль мяча в центре, служа тому, чтобы повернуть темп игры в пользу португальцев.

Как вы думаете, сможет ли Норвегия во главе с Эрлингом Холандом в сегодняшнем противостоянии в Осло превзойти португальских звезд и стать единоличным лидером группы, или Португалия за счет класса и высокого опыта вернется с выезда с тремя очками? Какой счет вы ждете от сегодняшней большой игры? Оставляйте свои личные прогнозы в комментариях и делитесь анализом самого жаркого матча Лиги наций со всеми любителями футбола!

Лига наций УЕФАНорвегияПортугалиястадион Уллевол
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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